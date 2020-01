HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - La semana pasada, el titular de la Comuna, Mauro Gilabert estuvo en Rosario reunido por la presentación del plan “Argentina contra el hambre” que incluye entre sus propuestas la Tarjeta Alimentar. Fue oportuno el momento para conversar con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, sobre programas y gestiones para nuestra comunidad.



TARJETA ALIMENTAR

Para tener presente, se recuerdan algunos detalles sobre la Tarjeta Alimentar: * Es una tarjeta emitida por el Banco de la Nación Argentina, que sirve para la compra de todo tipo de alimentos y bebidas (excepto bebidas alcohólicas) en cualquier supermercado o despensa que tenga posnet. No puede comprarse ningún otro tipo de rubro, ni tampoco extraer dinero en efectivo. El Gobierno Nacional apostará principalmente a los rubros leche, carne, frutas y verduras. * ¿Quiénes son los beneficiarios?-Madres o padres de niños menores a 6 años; mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación; y personas con discapacidad que también reciban la Asignación Universal por Hijo. * ¿Cuáles son los montos? - $4000 para familias con 1 hijo, y $6000 como tope para familias con 2 o más hijos. La tarjeta se recarga automáticamente el tercer viernes de cada mes, y el saldo no utilizado se acumula. *¿Cómo saco la Tarjeta Alimentar? - No es necesario que hagas ningún trámite. El padrón de beneficiarios surge del cruce de datos de ANSES y otros organismos del Estado. *Antes de recibir las tarjetas, los beneficiarios deberán realizar cursos sobre nutrición saludable y cuidados para la niñez, que serán llevados a cabo por el Gobierno Provincial junto a los Municipios y Comunas. *Luego de esas instancias podrás retirar con tu DNI la tarjeta en sucursal del Banco Nación. *Es fundamental que tengas actualizados tus datos de contacto en ANSES (dirección, correo electrónico, teléfono) para recibir el aviso de si sos o no beneficiario, y el estado del envío de tu tarjeta.