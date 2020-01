Cristina visitó obras de la represa "Néstor Kirchner" Nacionales 29 de enero de 2020 Redacción Por La Vicepresidenta quedará hoy al frente del Poder Ejecutivo debido al viaje a Europa de Alberto Fernández. Además, Cristina volverá a viajar a Cuba en febrero para visitar a su hija.

RIO GALLEGOS, 29 (NA).- La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recorrió ayer obras de la represa hidroeléctrica "Néstor Kirchner" en Santa Cruz, donde se mostró junto al empresario Gerardo Ferreyra, de la compañía Electroingeniería.

También participaron de la actividad, a unos 130 kilómetros de la ciudad de El Calafate, la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, y el integrante del Comité Ejecutivo de la UTE "Represas Patagonia" por la empresa Gezhouba Group Corporation, Yuan Zhixiong, entre otros.

En este marco, Cristina se interiorizó sobre el estado general de la construcción del Complejo Hidroeléctrico compuesto por las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic".

"Hoy visitamos la obra de la represa ´Néstor Kirchner´ en Santa Cruz, a 130 kilómetros de El Calafate. Junto a la que será la represa ´Jorge Cepernic´ conforman el Complejo Hidroeléctrico de la Patagonia: la obra de infraestructura en construcción más importante de Argentina", dijo la senadora en su cuenta personal de la red social Twitter.

"Durante el macrismo las obras estuvieron paralizadas. Abandono y desidia caracterizaron aquella etapa. La traducción más clara de ello fue que por primera vez en 30 años el Estado argentino reconoció y pagó gastos improductivos por 130 millones de dólares", agregó.

Cristina precisó que "esa cifra supera el presupuesto de 120 millones de dólares necesarios para la construcción de la ruta provincial número 9, entre las rutas nacionales 3 y 40, que une las localidades de El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena, desde la cordillera al Atlántico".

"Esa ruta, la provincial número 9, debe ser construida obligatoriamente por el Estado Nacional como medida de compensación ambiental", insistió, y añadió: "Hoy, junto a la gobernadora Alicia Kirchner y los integrantes de la unión de empresas que tienen a cargo la ejecución de la obra, recorrimos las zonas de trabajo y recibimos un detallado informe sobre la situación en la que se encuentra el proyecto".

En Santa Cruz, la ex jefa de Estado se mostró junto a Ferreyra, vicepresidente de la empresa Electroingeniería y procesado como supuesto miembro de una asociación ilícita en la causa de los llamados "Cuadernos de las coimas" en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

En el mismo caso, que ya fue enviado a juicio oral, está involucrada la propia Cristina Fernández de Kirchner, entre otros acusados.



UNA OBRA DE PROPORCIONES

Ferreyra permaneció más de un año detenido, desde principios de agosto de 2018 hasta comienzos de octubre de 2019, aunque a diferencia de otros empresarios implicados, desistió de solicitar ser aceptado como "arrepentido" en la causa abierta a raíz de los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

Durante la recorrida por la represa, la ex mandataria estuvo también acompañada por los intendentes de El Calafate, Javier Belloni; de Puerto Santa Cruz, Néstor González, y de Piedra Buena, Federico Bodlovic, según se informó a la prensa.

Además, tomaron parte en la actividad los senadores nacionales Oscar Parrilli y Carlos Caserío, y el diputado nacional Eduardo Valdéz.

Actualmente, este megaproyecto hidroeléctrico patagónico configura la obra de infraestructura en construcción más importante del país.

Ya en funcionamiento las represas "Kirchner"-"Cepernic" aumentarán en un 15 por ciento la generación hidroeléctrica del país (energía renovable no contaminante), lo que permitirá el abastecimiento de energía a más de 600.000 hogares argentinos. Asimismo, posibilitarán la sustitución de un porcentaje de las importaciones de combustibles derivados del petróleo, actualmente utilizados para la generación de energía. Esto permitirá el ahorro de divisas y una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Por otra parte, además de fortalecer el trabajo conjunto y la asociación estratégica integral con la República China, la edificación del complejo hidroeléctrico patagónico permite la generación de trabajo argentino. En la actualidad brinda trabajo directo a 2.205 personas -167 operarios chinos y 2.038 de nacionalidad argentina-, sin embargo, cuando se alcance la máxima capacidad de trabajo, brindará empleo a aproximadamente a 6.000 personas en forma directa y 10.000 en forma indirecta.