Aerolíneas: el déficit es de U$S 530 millones Nacionales 29 de enero de 2020 Redacción Por CRECIO 60% CON EL MACRISMO

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, aseguró ayer que la gestión macrista aumentó el déficit operativo de la compañía en un 60%, por lo que hoy el rojo alcanza los 530 millones de dólares.

"Aerolíneas Argentinas está en una situación muy complicada. Nosotros habíamos dejado la empresa con un déficit operativo de 330 millones de dólares al año y ahora el rojo es de 530 millones de dólares", dijo el presidente de la firma.

No obstante, aclaró que el problema es más complejo porque el déficit que dejó el kirchnerismo se contrastaba con un tipo de cambio de $9,70 mientras que actualmente el valor del dólar se ubica en $63.

"El peso de ese déficit en las cuentas públicas es mucho mayor mientras que la posición del Estado nacional está muy comprometida por la deuda terrible y la situación social que hay que atender", dijo Ceriani en declaraciones a El Destape Radio.

En paralelo, sostuvo que la compañía quedó comprometida por su déficit operativo pero también por la falta de inversión en mantenimiento de los aviones, dado que la gestión anterior "tuvo un plan para ir achicando la compañía desinvirtiendo en flota".

En ese sentido, dijo que uno de sus primeros objetivo es reestablecer es un plan de crecimiento para la empresa, porque en el mundo las compañías aerocomerciales se van haciendo más eficientes a medida que se expanden.

Contó que una de la primeras medidas que se tomaron fue revertir el proceso de achicamiento de la flota de fuselaje ancho, por lo que los dos aviones 340-300 (que vuelan Europa) que el macrismo no iba a reemplazar, ahora sí serán sustituidos para volver a una flota de 12 aeronaves.

Luego está la flota de los cinco 737 Max que no están volando desde el año pasado cuando la empresa que los construye, Boeing, detectó graves fallas en el software del modelo que obligó a ponerlo en tierra en todo el mundo.

Según Ceriani, la firma comunicó que estos cinco aviones volverán a volar a mediados de 2020, mientras que Aerolíneas sumará otras dos aeronaves de este tipo para llegar a una flota de siete unidades.

Sobre los Embraer 190, Ceriani dijo que es la flota que "más sufrió la desinversión", por lo que la nueva gestión está armando un programa de recuperación para mejorar la disponibilidad de esos aviones.

"La empresa está en una situación bastante complicada, reflejo en parte de la situación en la que vive el país con una clase media devastada por la política económica del macrismo", sostuvo el presidente de Aerolíneas Argentinas.