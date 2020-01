Urtubey y Macedo se mudaron a España Nacionales 29 de enero de 2020 Redacción Por El salteño dará clases en una Universidad de Sevilla.

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y su esposa, la actriz Isabel Macedo, se mudaron a España y permanecerán allí unos cuatro meses, en los que el dirigente peronista dará clases en una universidad de Sevilla.

Tras haber dejado el Gobierno de la provincia norteña luego de 12 años de gestión, Urtubey estará un breve tiempo alejado de la escena política argentina.

Ya afincados en la Península Ibérica, el salteño, la actriz y la pequeña hija de ambos, Isabel "Belita", estarán alrededor de cuatro meses en la ciudad andaluza de Sevilla.

"Voy a empezar a subir más fotos, porque Lizzie (la madre de Macedo) me pregunta todo el tiempo a dónde estamos y qué hacemos y yo no quiero usar tanto el teléfono, porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba... Así que decidí mostrarle por acá. A ella. A mis amigas. Y a ustedes (por supuesto). Vamos a ver si me sale", contó la artista a través de su cuenta de Instagram.

El ex mandatario provincial será docente de la Universidad Loyola, donde brindará cursos de derecho constitucional.