A un paso de Tokio

(Especial para LA OPINION).- En los últimos años, otorgarles crédito a los equipos juveniles argentinos, en las diferentes competencias internacionales, es una apuesta de riesgo; los números, con su rigidez y su indiscutible sentencia, así lo marcan, al menos desde la salida de José Pekerman y Hugo Tocallli, que parecen haberse llevado la fórmula.

Aún así, nuestro país, ha conseguido dos medallas doradas con entrenadores que pocos antecedentes tenían en su momento, dirigiendo juveniles, y aún así, alcanzaron la gloria Olímpica, a partir de la disposición de los principales jugadores y de los clubes en cederlos sin tantos ambages, una realidad muy distinta a la que tuvo que adaptarse Fernando Batista, que terminó de juntar las piezas antes del viaje a Colombia, sobrellevando la negativa de los equipos europeos.

Es por ello que astros de la talla de Lionel Messi o Juan Román Riquelme, se colgaron esas preseas en Atenas y Beijing respectivamente.

Pero volvamos a este torneo Preolímpico Sudamericano, que por eso días, se esta disputando en distintas sedes cafeteras.

El conjunto albiceleste a fuerza de óptimos resultados y rendimientos colectivos convincentes, se fue ganando esa confianza que tanto se necesita para prosperar en el propósito, qué en este caso, es el de clasificar para los juegos de Tokio que se van a disputar a fines del próximo mes de julio. Y esta es una buena noticia.

Batista los ha reunido detrás de un objetivo claro y puntual, con el agregado de su interesante gestión en el Sudamericano de Chile y los Panamericanos de Perú con la Selección Sub 20; el reglamento de los Juegos, permite subir esa franja etaria, 3 años más y de esta forma, se amplía el panorama para poder elegir un plantel con hombres mas formados y en algunos casos, consagrados, como Alexis Mc Allister y el Tanque Gaich, que ya han conseguido un lugar con sus equipos en la Superliga.

Es probable que esta austeridad de grandes figuras, como las que dispusieron para competir en estos niveles otros técnicos como Marcelo Bielsa y Sergio Batista, haya descomprimido de expectativa de este viaje y lo haya envuelto a este proceso, en un clima de distensión positiva, para poder jugar sin esas miradas torvas, que condicionan y frustran generalmente.



NUMEROS IDEALES

Argentina ganó los 3 partidos de su grupo y puso la vara muy alta para el resto de los adversarios, ganándole, además, a candidatos que a priori, parecían acreditar preferencias y argumentos, como los seleccionados de Chile y Colombia, el anfitrión del certamen, al que los albiceleste, rápidamente sacaron del camino.

Algo es promisorio, y esto esta vinculado a la solidez que Batista ha transmitido y estos jugadores, han asimilado sin dudas; solo un gol le han convertido y fue en el debut, después de una gran jugada de Jorge Carrascal, uno de los colombianos que forma parte del equipo de Marcelo Gallardo, a partir de esa referencia, Facundo Cambeses, el joven arquero de Banfield, cerro su arco y dio todas las garantías para sostener las otras victorias, que no fueron holgadas, pero sí, indiscutibles.

En estos días el Bocha Batista, superó una prueba exigente; en ese primer juego, Mc Allister, que convirtió el primer gol del encuentro, se fue expulsado y para el choque frente a los chilenos que llegaron como punteros del Grupo A, se apoyó en un jugador sin tanto roce en el futbol de Primera División como Nahuel Bustos, un producto de la cantera de Talleres de Córdoba y que ya pertenece al Pachuca de Méjico, a pesar que está a préstamo en la T, para acompañar a Ursi y Julián Álvarez.

El funcionamiento colectivo volvió a ser sólido y no solo hubo un aprobado para el chico cordobés, sino que la respuesta ofensiva de Argentina, fue nuevamente contundente, dejando desairadas las chances trasandinas.

El martes en el estadio Hernán Villegas de Pereira todo quedó ratificado con la imposición de los albiceleste sobre los juveniles ecuatorianos y en la cual, otra vez, el volante ofensivo de Boca, marco el único tanto del encuentro en su regreso al primer equipo, luego de la suspensión.

Cabe señalar que el pase del hijo del Colorado Mac Allister, es propiedad del Brighton que juega en la Premier League, quien lo adquiriera cuando todavía pertenecía al club de La Paternal, pero que después, recalara en el Xeneize, amanera de préstamo, un vínculo, que está pactado hasta junio, pero que el club Ingles, busca por estas horas, interrumpir y hacerse de sus servicios para la segunda parte de ese torneo; de esta forma, de darse esa gestión favorablemente, una de las figuras del elenco nacional, no volvería al país. Un caso similar al de Adolfo Gaich, cuyo pase pertenece a San Lorenzo, pero el Brujas de Bélgica, mientras se está desarrollando este torneo, quiere llevárselo para sumarlo ya al plantel, que tiene como objetivo cercano, disputar el cruce de dieciseisavos de final de la Europa League, nada menos que ante el Manchester United.

Con este panorama, los dos jugadores más influyentes, también seguirían sus carreras allende el Atlántico.

Mañana el combinado de Batista cerrará la fase de grupo frente a Venezuela que tiene muy pocas chances de meterse en el cuadrangular final; con un empate, se adjudicará su grupo independientemente, de la suerte de colombianos y chilenos. Esto le permitiría arrancar la parte final, cruzándose con el segundo de la Zona B el lunes en Bucaramanga, ciudad donde se resolverá la clasificación para viajar a Tokio.