Arbitros de la Superliga

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Estos son los árbitros que controlarán los partidos de la decimoctava fecha de la Superliga: jueves 21:10, Vélez vs. Aldosivi, Hernán Mastrángelo; viernes 21:10, Huracán vs. Gimnasia, Silvio Trucco; sábado 17:35, Independiente vs. Rosario Central, Mauro Vigliano; 19:40, Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia, Jorge Baliño; 19:40, Estudiantes vs. Unión, Germán Delfino; 21:45, Argentinos vs. Racing, Fernando Echenique; domingo 17:35, River vs. Central Córdoba, Néstor Pitana; 19:40, Lanús vs. Godoy Cruz, Diego Abal; 19:40, Colón vs. Banfield, Ariel Penel; 21:45, Talleres vs. Boca, Fernando Rapallini; lunes 19:00 Patronato vs. Arsenal, Fernando Espinoza y 21:10, Newell's vs. San Lorenzo, Pablo Echavarría.