Gasalla suspendió las funciones de su espectáculo Sociales 29 de enero de 2020 Redacción Por Guillermo Marín, productor del espectáculo, habló con Teleshow y explicó cuál es la situación del capocómico







Por Mariano Del Priore



Desde hace ya varios días, los rumores sobre una posible suspensión del espectáculo de Antonio Gasalla en Mar del Plata cobraron cada vez más fuerza.

Por eso, cuando la cuenta de Twitter del Multitabaris/Multiteatro Comafki publicó un comunicado que anunciaba la suspensión de las funciones, no hizo más que alimentar dichas versiones.

“Ahora. Guillermo Marín, productor del espectáculo de Antonio Gasalla, cuyas funciones se encuentran suspendidas, informa que las entradas adquiridas, una vez devueltas en el teatro Radio City, tendrán un trato preferencial con un 50% del valor para el espectáculo “20 Millones””, anunciaba el tuit.

Sin embargo, el productor del espectáculo, Guillermo Marín, se encargó de aclarar que la suspensión no era definitiva y obedecía a un problema médico de su protagonista.

“El tema es así. Antonio tiene una enfermedad de hace muchos años que todos la saben, para qué la voy a decir, y tiene comprometida la rodilla, con lo cual ya no podía ni caminar. Está yendo al médico, y en 72 horas nos confirman cuándo volvería, eso es todo por ahora. Sería hasta saber el diagnóstico y que me digan después qué es lo que tiene”, explicó el reconocido productor en diálogo con Teleshow, al tiempo que ratificó que aquellos que ya hayan adquirido entradas serán compensados con un 50 por ciento de descuento en la obra “20 millones”, otra de sus producciones.

“Confirmadas las suspensiones del espectáculo de Antonio Gasalla para los días de hoy, mañana y jueves. Informa la sala de teatro Radio City de Mar del Plata que las entradas de devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, publicó minutos después la cuenta del teatro, en la misma línea de lo que había anticipado el productor.

Habrá que ver entonces si luego de este viernes el espectáculo que tiene también a Marcelo Polino como uno de los protagonistas continúa o termina abruptamente ante los problemas de salud del capocómico. Es que como anticipara Teleshow este lunes, el artista le habría comunicado a los productores del espectáculo su decisión de no continuar con el mismo bajo el argumento de que “el cuerpo no da para más”. A tal punto que Ricky, su asistente personal, ya habría desarmado el camarín del actor y todas sus pertenencias serían enviadas en las próximas horas a Buenos Aires.