Fernando Alonso correrá con el Andretti Motorsport Deportes 29 de enero de 2020 Redacción Por 500 MILLAS DE INDIANAPOLIS

Volverá a intentarlo y lo hará este año con las armas más poderosas. Fernando Alonso disputará las 500 Millas de Indianápolis con Andretti Motorsport y motor Honda.

El asturiano lucirá el número 29 como en 2017, cuando estuvo a punto de ganar la prueba y tuvo que abandonar finalmente por un problema en el impulsor.

El bicampeón mundial de Fórmula 1 y también consagrado en dos ocasiones en el Mundial de Resistencia, viene de concretar un meritorio debut en el Rally Dakar, que disputó en Arabia Saudí.

En su regreso al mítico circuito del Indianápolis Motor Speedway, compartirán equipo con Alexander Rossi (ganador de la carrera número 100), Ryan Hunter Reay, Brian Herta y Marco Andretti.

Alonso intentará conseguir la Triple Corona y convertirse en uno de los pilotos más completos de la era moderna del deporte motor.

"Nano! ya ganó en dos ocasiones el GP de Mónaco y con dos coches diferentes, en 2006 con el Renault con el que fue campeón del mundo y en 2007 con el McLaren en una carrera en la que superó a Lewis Hamilton.

También logró vencer las dos últimas ediciones de las 24 Horas de Le Mans, en Francia, coronándose esos mismos años en el Mundial de Resistencia con el británico Kazuki Nakajima y el suizo Sébastien Buemi, sobre un Toyota.

En su debut en Indy 500, llegó liderar una buena cantidad de vueltas en 2017 y no luchó finalmente por la victoria a raíz de un inconveniente en el motor Honda.

Regresó en la temporada pasada con un McLaren, pero la falta de performance de su máquina no le permitió clasificarse entre los 33 habilitados para largar.

En su tercer intento, retornará este año con un de los mejores equipos y con un motor Honda, mientras que McLaren -con el que se anotó en sus anteriores experiencias- lo hará con Chevrolet.

Está claro que el español no tiene ningún tipo de problemas con Honda, como llegaron a insinuarlo algunos periodistas. Quedó a la vista que es así, tras el anuncio de su participación en 2020 con la marca japonesa.

Hasta el momento, el único piloto en la historia que se adjudicó la Triple Corona es el fallecido británico Graham Hill, triunfador del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, de las 24 Horas de Le Mans de Endurance y de las 500 Millas de Indianápolis.