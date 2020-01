“Hay que garantizar la continuidad administrativa” Locales 29 de enero de 2020 Redacción Por GERMAN BOTTERO

El presidente del Concejo Municipal, el radical Germán Bottero, estará hasta el viernes a cargo del Ejecutivo local a raíz de la licencia del intendente Luis Castellano, por lo que debió seguir la sesión extraordinaria sentado como si fuera un visitante más.

“Hoy como intendente a cargo del Ejecutivo me tocó llamar a sesión extraordinaria a los concejales, elevar el proyecto y seguramente la firma de la promulgación de los mismos. Me tocó participar desde afuera, presenciando el debate sentado en el recinto pero no como concejal. Entiendo que esto no es más ni menos que una continuidad administrativa necesaria, me toca circunstancialmente ser el intendente y hay cuestiones que tienen que ver con procedimientos de la administración ya que las instituciones no pueden quedar acéfalas y hay que garantizar el normal funcionamiento”, señaló Germán Bottero sobre esta llamativa situación.

Sobre la aprobación del plan de regularización de deudas dijo que “la moratoria comienza a regir desde el 2 de marzo abarcando a todos los tributos municipales exceptuando las faltas graves de tránsito y es una ayuda para la gente que ha tenido dificultades en cumplir con el pago de los impuestos locales”.