Agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, cercana a la hora 3 de la jornada de ayer acudieron a inmediaciones de la esquina de Aristóbulo del Valle y Simonetta, como consecuencia de un hecho contra la propiedad en una Ferretería.

Tal lo adelantado en la mañana de la víspera por LA OPINION online, en el lugar se observó que Lázaro Nazareno R. de 17 años de edad y residencia en E. Oliber al 1500 (quien por entonces debía cumplir arresto domiciliario), trataba de darse a la fuga.

En ese contexto, un vecino manifestó "ese es el que robó ahí en frente, yo lo filmé", y poco después se logró la detención del transgresor.

Al ser ubicado en el interior de un patrullero, a patadas produjo daños en una puerta (estallido del cristal), y no todo quedó allí dado que se presentó su madre al grito de "no voy a dejar que se lo lleven milicos hijos de ...", además de destinar otros duros calificativos hacia el personal policial.

Cabe mencionar que desde el Juzgado de Menores se determinó que se inicie una causa para el delito de tentativa de robo, y se traslade al detenido hasta el hospital Jaime Ferré, a fin de una revisión tal como lo determina la ley.



VIOLENTA REACCIÓN

Y AMENAZAS

En ese contexto se supo que la doctora actuante le proporcionó un calmante, debido a la situación de exaltación que presentaba, incluso con amenazas de muerte hacia policías, médicos y toda otra persona que se hallaba en el lugar, haciendo conocer que en algún lugar disponía de un arma de fuego.

Por otra parte, se conoció que se dio inicio a una historia clínica, a la vez que se informó a los servidores de la ley que el pibe no podía retirarse hasta que se le dé el alta correspondiente.

Y que iba a permanecer internado en observación, por lo que se dispuso una custodia policial.



HURTO ESCLARECIDO

Detuvieron a un joven mayor de edad que había ingresado a una vivienda y sustraído una bomba de agua.

El hecho ocurrió en la calle A. Blanca al 3300 de la ciudad de Frontera, y personal del Comando Radioeléctrico de la UR V que acudió al lugar poco después logró identificar el domicilio del ladrón.

Y en la morada del malviviente fue secuestrado lo robado, y se concretó la detención y traslado a sede policial.



MOTO SECUESTRADA

La Policía local llevó a cabo un allanamiento en finca sita en la calle Deán Funes, e incautó una motocicleta Honda CB.

Además, produjo la detención de un sujeto de 36 años de edad, por tener relación con la causa que se

investiga.



DETENIDA POR

UNA BICICLETA

Fue arrestada una joven de 18 años de edad, por estar involucrada en el robo y posterior intento de comercialización de una bicicleta. De acuerdo a lo investigado, el rodado era ofrecido a la venta en redes sociales.