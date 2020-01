Coronavirus: prevenir y no alarmar Locales 29 de enero de 2020 Redacción Por EL INFORME DE LA DRA. SANDRA COPELLO

La médica infectóloga local, Dra Sandra Capello informó que hay que "prevenir y no alarmar" en relación a las alertas surgidas en las últimas horas por la activación del protocolo de coronavirus ante un caso de neumonía en una guardia porteña. La paciente fue aislada y luego de varios estudios se determinó que no estaba contagiada del peligroso virus, sino que sufría una neumonitis con obstrucción respiratoria

“En nuestra región no hay al momento motivos para alarmarse por el coronavirus, en particular hay que tener en cuenta que los síntomas son similares a los de una gripe, que se contagia por vía respiratoria y el período de incubación es de 7 a diez días”, explicó la profesional.

Acerca del tratamiento ante la detección de un paciente con coronavirus señaló que “no hay un tratamiento específico sino solo un tratamiento sintomático. Hoy tienen que tener precaución ante la aparición de fiebre o dificultades respiratoria, aquellas personas que hayan viajado sobre todo a los países asiáticos que es en donde están los brotes epidemiológicos”, relató Capello.

Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan diversas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave.

El número de muertos por la epidemia de neumonía viral en China aumentó a 80, tras el fallecimiento de 24 personas en la provincia de Hubei (centro), epicentro del contagio, informaron ayer las autoridades locales. En esa región se registraron 371 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el saldo de casos confirmados a más de 2.700 en todo el país, según cifras del gobierno central. El patógeno se ha extendido a China y a varios otros países del planeta tan lejanos como Francia, Estados Unidos o Australia.

La Dra. Sandra Capello ante la cantidad de información que surgió a través de las redes sociales o por los distintos grupos de Whatsapp sobre el coronavirus, generando en la población mucha preocupación, repitió que hoy en la Argentina no hay casos de esta patología y en lo que sí hay que reforzar las campañas de prevención, es en relación al dengue ya que hay varios casos detectados en Entre Ríos o Misiones y en países limítrofes.