Festram pidió la urgente convocatoria a paritarias Locales 28 de enero de 2020 Redacción Por La Federación que agrupa a los sindicatos de municipales formuló el planteo ante la Provincia. Y ya anticipó que no negociará la cláusula gatillo que permite actualizar los salarios según el índice de inflación.

FOTO FESTRAM CLAUDIO LEONI. Titular de la Festram.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) solicitó al Gobierno Provincial que convoque a la Comisión Paritaria (Ley 9996) a los fines de "abordar la problemática económica y financiera de los Municipios y Comunas, y discutir la política salarial 2020, sin deteriorar, más aún, el poder adquisitivo del salario de nuestro sector laboral".

La entidad sindical, integrada entre otros por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, ofreció en el mes de noviembre del pasado año a intendentes y presidentes comunales "un conjunto de propuestas que permiten reducir los costos laborales sin alterar el poder adquisitivo del salario y reordenar el sistema de seguridad social en su conjunto". En tal sentido, "se pusieron a consideración diversas alternativas de tipo fiscal, coparticipación y medidas de carácter financieros para proteger a las Administraciones Locales de la crisis inducida por las políticas del gobierno de Mauricio Macri", según indicó en un comunicado divulgado ayer.

El titular de Festram, Claudio Leoni, recordó que el gremio convocó a un Acuerdo Social Responsable y entiende que el único ámbito institucional que reúne a los representantes de los Municipios y Comunas, Gobierno Provincial y trabajadores, es la Comisión Paritaria. A la vez sostuvo que “de la crisis se sale con diálogo o no se sale” y “cuando no se sale de las crisis se entra en conflicto”.



LA CLAUSULA GATILLO

NO SE TOCA

El incremento salarial correspondiente al mes de noviembre, que fue de 4,1%, ya se ha abonado con los salarios del mes de diciembre y su proporcional de aguinaldo, destacó la Festram, ante lo cual ratificó que "con la liquidación del 3,8% de aumento a aplicar en los haberes del corriente mes de Enero, se finaliza con el cumplimiento del acuerdo salarial del año 2019".

"El aumento del 3,8 % a abonarse con la política salarial del mes en curso, surge de la variación del índice del precio al consumidor, correspondiente al mes de diciembre de 2019, porcentaje elaborado y publicado por el IPEC, que arrojó un 53,1% de inflación acumulada en el período enero a diciembre del año pasado", subrayó la entidad. "Este procedimiento se aplica en cumplimiento al punto 4°), del Acta Paritaria firmada del 09 de abril del año pasado. Cualquier modificación resulta ilegal e inconstitucional, dado el componente jurídico de la Ley 9996", agregó la entidad.

Asimismo, fuentes sindicales advirtieron que el objetivo, para la actual paritaria no es solo lograr una recomposición salarial sino también mantener la cláusula gatillo o de actualización automática de los sueldos de los municipales, lo que anticipa una dura discusión con intendentes y presidentes comunales que suelen quejarse de la caída en la recaudación que sufren en sus distritos.