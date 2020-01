Continúa la fumigación en los espacios públicos Locales 28 de enero de 2020 Redacción Por La campaña abarca plazas, parques, lugares recreativos, ciclovías y ciclocarriles. Se realiza preferentemente en horas de la madrugada debido al menor tránsito de personas.

FOTO PRENSA MUNICIPAL EN ACCION. Personal municipal al fumigar en espacios públicos.

El director de Zoonosis, Cristian Neder, detalló que la campaña de fumigación comenzó por la plaza Sargento Cabral, ubicada en barrio Pizzurno, Avenida Estanislao del Campo, en todo lo que abarca la ciclovía hasta la RN 34. Luego se extendió hasta barrio Villa Aero Club y los espacios lindantes de ese sector de la ciudad. También se fumigó en bulevar Lehmann, el área comprendida por la ciclovía hasta el Autódromo, Parque Balneario, plazas y parques, entre otros.

Es importante destacar que las fumigaciones van llevándose a cabo de acuerdo al clima, ya que “para fumigar no debe llover durante el mismo momento como así tampoco los días posteriores, porque se diluyen los productos”; remarcó Neder.

El procedimiento consiste en realizar una fumigación con termonebulizadora, la cual crea una nube donde se transporta el principio activo. El objetivo es disminuir la carga ambiental de los mosquitos adultos.

En cuanto al horario, “preferimos llevarlas a cabo en horarios de la madrugada, generalmente entre las 4 y las 6 de la mañana, para que no haya tanta gente y no sea molesto el humo. Si bien es de baja toxicidad, puede generar alguna molestia respiratoria”; indicó el titular de Zoonosis. Y agregó: “Sin embargo, dado que tenemos que cumplir con un cronograma que contempla todos los espacios, debemos también fumigar durante la mañana y tarde”.

Las altas temperaturas que se registran y las habituales precipitaciones propias de esta época del año, crean el ambiente propicio para la proliferación de mosquitos.

Por otro lado, desde la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio se recuerda que la forma más efectiva para prevenir las picaduras es a través de la autoprotección y la descacharrización que se debe efectivizar en los hogares.

Para esto, es conveniente evitar arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua, además de eliminarla de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos y donde pueda juntarse agua de lluvia.

También se pide mantener tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y eliminarla de platos y portamacetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan en forma permanente, debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente.