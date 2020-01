Ganó Argentina y sacó medio pasaje al cuadrangular final Deportes 28 de enero de 2020 Redacción Por El seleccionado nacional derrotó 1-0 a Ecuador con gol de Alexis Mac Allister, que volvió y fue figura, y logró su tercer triunfo consecutivo en el Preolímpico. Si Colombia gana o empata ante Venezuela (jugaban al cierre de nuestra edición), los pibes de Batista se meterán en la fase final.

FOTO WEB DEFINICION. / Alexis Mac Allister ya definió ante la salida del arquero y la marca del defensor ecuatoriano. Fue el 1 a 0 con el cual Argentina ganó.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Selección argentina Sub 23 supo anoche trabajar un partido complicado ante la eliminada Ecuador, y finalmente ganó por 1 a 0, por la cuarta fecha del Grupo A del Preolímpico de Colombia, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tuvo como escenario el estadio "Hernán Ramírez Villegas", de la ciudad de Pereira.

El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista de Boca Alexis Mac Allister, a los 16 minutos del primer tiempo, tras una combinación con Adolfo Gaich.

Con este resultado el equipo de Fernando Batista quedó a un paso de clasificarse al cuadrangular final, ya que marcha líder del grupo con 9 puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

El próximo encuentro del conjunto albiceleste será enfrentando a Venezuela.

En el primer tiempo Argentina le cedió un poco la iniciativa al equipo ecuatoriano, y buscó la profundidad de Gaich, con Mac Allister libre para la creación.

En ese contexto, una buena combinación entre Gaich y Mac Allister permitió que el jugador de Boca defina ante la salida del arquero Ramírez, para establecer el 1 a 0.

Con esa ventaja Ecuador, que apeló en varios pasajes del partido a la pierna fuerte, buscó adelantarse un poco en el campo de juego, pero quedó expuesto a la contra albiceleste, que casi convierte por intermedio de Zaracho o el propio Gaich, pero el arquero rival fue eficiente.

Argentina no logró mantener ese ritmo, porque Ecuador soltó sus mediocampistas y aprovechó algunos desacoples del fondo del equipo de Fernando Batista.

Así fue que Nehuén Pérez evitó un seguro gol de Ecuador, ante un remate de Cabeza, cuando Cambeses ya estaba jugado y no podía hacer nada para ir a buscar el balón dentro del arco.

Mac Allister se hizo dueño del equipo, combinó con sus compañeros de manera de poder habilitar siempre a Gaich, pero los ecuatorianos lo buscaron durante todo el partido.

Una habilitación de Belmonte para Gaich hizo que el delantero de San Lorenzo estrellara el balón en el travesaño, ya casi sobre el final del partido.



Argentina 1 - Ecuador 0



Arbitro: Rodolpho Toski (Brasil).



Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo (54m Tomás Belmonte) y Fausto Vera; Matías Zaracho, Alexis Mac Allister (90m Valentín Castellanos), Julián Alvarez (67m Agustín Urzi) y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.



Ecuador: Wellington Ramírez; Antonhy Landárazu (79m Freddy Mina), Gustavo Cortez, Jackson Porozo, Gustavo Vallecilla, Alan Steven Franco (74m Alexander Bolaños), Jordy Alcívar, Sergio Quintero, Alejandro Cabeza, Wilter Ayoví (64m Johan Mina) y John Sánchez. DT: Jorge Célico.



Gol en el primer tiempo: 16m Mac Allister (A).