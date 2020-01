La Provincia niega haber ofrecido mayor coparticipación a comunas Locales 28 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por D.S. (Desde Santa Fe). - Ante la versión publicada en twitter acerca de que el gobierno les habría ofrecido el pasado viernes a los intendentes que se reunieron con funcionarios y el propio Gobernador Perotti, un 14% más de lo que reciben como coparticipación, siempre y cuando se apruebe la emergencia económica, el Secretario de Municipios y Comunas José Luis Freyre desestimó tal especie.

Freyre adelantó a LA OPINION que les hicieron saber a los jefes locales, la creación por Ley de un Fondo de Asistencia a Municipios con algunas facilidades, “como por ejemplo, que los anticipos de coparticipación no se descuenten en el mismo año, sino que tengan 24 meses de financiación con un plazo de gracia de 6 meses para la devolución”, entre otros aspectos.

“Lo que el Gobernador Omar Perotti me hizo saber desde el momento mismo en que me convocó para el cargo, es ver la manera de incrementar los recursos para municipios; y de hecho se están estudiando reformas a las leyes de Obras Menores y de Financiamiento Educativo para tal fin”, explicó el ex Intendente de Venado Tuerto.