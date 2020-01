Reunió a varias generaciones y cantó sus mayores éxitos Información General 28 de enero de 2020 Redacción Por El artista infantil brilló ante familias enteras que lo ovacionaron y acompañaron entonando sus clásicos más conocidos.

FOTO TELESHOW// EN PLAYA GRANDE//Carlitos y Martita, felices ante la gente.

Carlitos Balá sigue siendo uno de los referentes máximos de la música infantil. Con sus apenas 94 años, el conductor se presentó en Playa Grande, y reunió durante una tarde varias generaciones que entonaron sus mayores éxitos, como Qué gusto tiene la sal o La Felicidad.

Balá se presentó junto a Martita, su fiel esposa, que lo acompañó hasta la ciudad turística, donde lo esperaban decenas de personas para cantar sus temas más recordados. Familias enteras, con abuelos, padres y niños pequeños colmaron el lugar en la playa de Mar del Plata, donde Carlitos se mostró más vivaz y feliz que nunca. Como es su costumbre, Balá congenió con el público presente en cada canción y en cada uno de los gestos que suele realizar el cantante junto a sus fans de todas las generaciones, destacó Teleshow.

Al finalizar el espectáculo, y a pesar del extremo calor que se sentía en la playa, Carlitos se quedó por más de una hora sacándose fotos y firmando autógrafos con todos los fans de distintas edades que le pidieron un recuerdo.

El artista se presentó en el escenario junto a su mujer y al empresario Sergio Goransky -uno de los concesionarios del complejo Playa Grande-, su hija Tamara y Federico Ingrassia, quienes le entregaron un presente, y se mostraron emocionados por la visita de Carlitos en el balneario.

Hace una semana, Carlitos y su mujer estuvieron jugando en ¿Quién quiere ser millonario?, junto a Panam. En el programa de Santiago del Moro, el músico mostró su lado más emotivo e íntimo, donde compartió parte de sus 94 años con los televidentes. “Me emociona el aplauso de la gente, me hace revivir", señaló el artista muy emocionado, frente a la ovación de los presentes en el piso.

Por su parte, Panam contó que lo convocó 10 años atrás, cuando estaba viendo “un homenaje que le estaban haciendo en los Martín Fierro, yo lloraba en mi casa, y mi marido me dijo que lo llame”. Tenía una canción que hablaba de la amistad incondicional, que se llama ‘Cuento con vos’ y quería cantarla con él. Él fue mi mejor premio en la carrera. Tuve la bendición de subir al escenario a jugar con él. Los nenes creen que es mi abuelo, eso me encanta, Carlitos saca lo mejor de nosotros, nos emociona a todos los argentinos", señaló la cantante infantil.

Martita también fue parte del programa: “Estuve toda mi vida con él, desde los 18 años, siete de novio, 56 de casados. Me presenta como su mamá", dijo la mujer entre risas. Y agregó: “Para mí es un chico caprichoso”. “En una pareja uno se tiene que adaptar, yo me adapté a la modalidad de él por su trabajo, yo dejaba que ensayara tranquilo. Me gusta cuando sonríe, que esté feliz”, sostuvo la mujer que lo acompaña desde sus inicios.

Y por último, Laura, su nieta mayor, también presente en el programa de Telefe agregó que “es un orgullo, afuera es Carlitos, adentro es un abuelo más, me cuida, me quiere, me da todos los gustos, es así como lo ves, siempre alegre, me encanta como es él, es único, lo amo, mis dos abuelos son lo mas lindo que tengo”.