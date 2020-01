La NBA jugó con homenajes a Kobe Deportes 28 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La muerte de Kobe Bryant fue lo que marcó la jornada de NBA del domingo, que a pesar del dolor de todos, tuvo acción con ocho partidos. En todos hubo homenajes para una de las leyendas del mejor básquet del mundo, dejando correr el reloj de posesión en el comienzo de los encuentros y ovacionando al ex Lakers.

En el juego más atractivo, Denver Nuggets le ganó un duelo de candidatos a Houston por 117-110, con un tremendo partido de Nikola Jokic, quien terminó con un triple doble a raíz de 24 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. En otro de los choques importantes, New Orleans Pelicans venció 123-108 a Boston Celtics con 21 tantos de Zion Williamson, cada vez más asentado en el juego NBA.

En otro triunfo importante en el Oeste, Los Ángeles Clippers les ganaron 112-97 a Orlando, con 31 puntos y 14 rebotes de Kawhi Leonard. Y Toronto Raptors venció como visitante San Antonio Spurs, por 110-106.

En otros resultados del domingo: Atlanta Hawks 152-133 Washington Wizards, New York Knicks 110-97 Brooklyn Nets 97, Memphis Grizzlies 114-109 Phoenix Suns y Portland TrailBlazers 139-129 Indiana Pacers.