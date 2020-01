Tesla planea fabricar un nuevo compacto: es el Tesla Model C Automotores 28 de enero de 2020 Redacción Por Será en su nuevo estudio de investigación y desarrollo en China para el mercado local. ¿Es este el diseño del futuro Model C?

Cuando Elon Musk visitó China para hacer la entrega de los primeros Model 3 producidos localmente en la Gigafactory 3 que han construido en el país, mencionó que uno de los objetivos de la empresa es formar un grupo de investigación y desarrollo local para construir un coche que responda a las necesidades del mercado.

"Algo que sería muy bueno hacer aquí, y vamos a hacerlo, es crear un centro de diseño e ingeniería, para hacer un vehículo eléctrico para el mercado chino pero que pueda ser adquirido en todo el mundo".

Ahora, en una publicación hecha en WeChat, una de las redes sociales más usadas en China, Tesla ha publicado la intención de empezar a contratar personas para ese nuevo centro de I+D. Uno de los anuncios viene con el dibujo de un concepto para lo que podría ser un futuro vehículo de la compañía.

Podría tratarse también de uno de los dibujos de uno de los primeros diseños del Model Y, pero más parece un hatchback que podría competir con coches como el Renault Clio, Ford Focus o BMW Series 1. Se especula que el nombre sería Tesla Model C.

De ser así, se diseñaría, se fabricarían muchas de sus partes, se ensamblaría y exportaría desde China a todo el mundo.

Actualmente la Gigafactory 3 en China está produciendo unos tres mil Model 3 semanales, una cifra espectacular considerando que la construcción de la fábrica inició hace menos de un año.



MODEL 3 FABRICADO EN

CHINA POR U$S 50.000

Días atrás, durante el informe de resultados del tercer trimestre de la compañía, Tesla explicó que la Gigafactory 3 que está ubicada en China, está lista para empezar a fabricar coches en el país. Lo único que lo atrasaba era el terminar trámites con el gobierno.

"Hemos finalizado los objetivos iniciales necesarios para obtener nuestra licencia de fabricación de vehículos en China", explicó Tesla el miércoles pasado, "pero estamos trabajando en finalizar la obtención de la licencia y alcanzar los requerimientos necesarios por parte del gobierno para incrementar la producción y entrega de coches en Shangai".

Tesla ha actualizado en los últimos días el configurador del Model 3 para el mercado chino donde muestra precios para el vehículo fabricado en la nueva Gigafactory, lo cual especifican claramente con un rótulo de "hecho en China".

El precio estimado de venta del Model 3 Standard Range Plus (autonomía estándar plus) es de 355.800 yuanes que equivale a unos 50.000 dólares o 45.300 euros. Eso es aproximadamente un 3% más barato que los vehículos importados desde Estados Unidos.

No es un ahorro importante, de hecho es mucho menos del esperado, pero al adquirir un vehículo fabricado localmente se podrá acceder a nuevos y diferentes incentivos. También es probable que a medida que la producción incremente, el precio del vehículo pueda reducirse en un futuro.

El objetivo de Tesla es incrementar la producción en la Gigafactory 3 de China a 1.000 coches por semana antes que acabe 2019, un dato impresionante considerando que la fábrica apenas arrancará operaciones.

Otro de los objetivos de Tesla con relación a China y la Gigafactory 3 es empezar a fabricar baterías y sus módulos de forma local en un segundo edificio que se está construyendo en el complejo. Al menos en teoría, abarataría costos de producción.

La posibilidad de configurar y hacer la orden del vehículo fabricado en la nueva fábrica en Shangai no significa que la entrega sea inmediata, de hecho las fechas estimadas son muy ambigua: "primer trimestre de 2020".

El precio de venta del Tesla Model 3 fabricado en China, de 355.800 yuanes, estaría a un nivel similar que un BMW Series 3, pero aún más importante: antes de cualquier incentivo por la compra de un eléctrico o del ahorro de combustible, poniendo a Tesla en una posición bastante ventajosa frente a la competencia.

Tesla considera que uno de los mercados más importantes para la compañía es China y las grandes posibilidades de venta que puede llegar a tener en la región. En 2018 se compraron un millón de vehículos eléctricos en el país y 2018 y se calcula que aumentará a 2 millones en 2020, según un reporte publicado por Bloomberg en mayo.

Se espera que el 70% del total de vehículos circulando en China sean eléctricos en 2040 convirtiéndolo en el mercado más importante para este tipo de coches durante las próximas décadas.

China está incentivando la compra de vehículos eléctricos por medio de nuevas regulaciones que obligan a los fabricantes a alcanzar cuotas de fabricación de coches de cero emisiones. En caso que no se cumplan recibirán multas, salvo que compren créditos de otras compañías, tal y como sucede con los ZEV en California y otros diez estados en EEUU. (Fuente: Hipertextual.com)