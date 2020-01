Crearán unidad de transparencia para controlar las obras públicas Nacionales 28 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, adelantó que creará una "unidad de transparencia" dentro de su cartera para controlar las licitaciones y los procesos de construcción. En tanto, además, se pondrá en marcha un "observatorio de obra pública".

El funcionario aseguró que "hay una demanda social de transparencia". "Vamos a crear una unidad de transparencia y calidad institucional. Se va a poder controlar desde cualquier celular una licitación y ver la ejecución en tiempo real", indicó Katopodis en declaraciones a El Destape Radio.

Asimismo, remarcó que se podrá ver desde la web "imágenes del avance de las obras" en tiempo real y subrayó que su gestión va a "evitar la carterización de la obra pública".

Además, el ministro se refirió a las obras públicas efectuadas durante el gobierno anterior y aseguró que "se habían propuesto 4 mil km de rutas seguras y casi no se construyó nada", configurando "una situación que se repite en otros ministerios".

"El 65 % de obra publica estaba paralizada cuando llegamos al poder", manifestó, y agregó que "Cambiemos tuvo una intención muy clara, que era desmantelar la obra publica, liquidar Vialidad Nacional con una mega estructura de gerencias que venían del sector privado".

En tanto, adelantó que está avanzando en la revisión de "algunos corredores que van a funcionar mejor en manos del Estado", ya que consideró que el Poder Ejecutivo debe "recuperar un rol activo en el cuidado de las rutas y lograr ganancias".

"Vamos a reactivar todas las obras publicas que sean prioridad para los intendentes. Las obras publicas no son de los gobernantes, no importa quien corte la cinta. Son obras que necesitan los vecinos", indicó.

Por último, expresó que ya comenzó a auditar "si se cometieron delitos en la construcción de obras públicas" durante la gestión anterior.