Milagro Sala creía que a esta altura estaría libre

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La dirigente social y líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró ayer que en Jujuy "no hay democracia" y habló del gobierno de Alberto Fernández, al señalar que "a esta altura" de su gestión pensaba ya estar libre.

"Creíamos que íbamos a estar libres a esta altura, pero yo no soy quién para manejar los tiempos del Gobierno", expresó Sala, que lleva más de cuatro años presa acusada de asociación ilícita.

Tras el cambio de administración nacional, la dirigente social señaló que "en Jujuy no cambió nada la justicia, siguen siendo impunes y siguen avasallando derechos". "En Jujuy no hay democracia", remarcó Sala en declaraciones a radio El Destape. "Hicieron creer, a todo el mundo, que éramos culpables, que nos robamos todo. No nos permitieron defendernos como queríamos defendernos", expresó.

Además, Sala se refirió a su "futura libertad" y adelantó que, cuando salga de prisión, se dedicará a reconstruir la organización que supo liderar porque actualmente "está muy destruida".

Hace diez días, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia provincial que ratificó la condena de Milagro Sala y resaltó que el Poder Judicial local "funciona y es independiente".

"Está funcionando el Poder Judicial y hay una justicia independiente en Jujuy", indicó Morales, y resaltó que "en esa causa intervinieron 13 jueces, así que hay garantía de derechos en la provincia". "Aquí hay más de 2 mil viviendas que estuvieron paradas y que no se construyeron", señaló Morales.

El mandatario provincial se expresó de este modo luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy rechazara un pedido de la defensa de Sala y ratificara su condena a 13 años de prisión en el marco de la causa conocida como "Pibes villeros" por asociación ilícita.

Sobre el gobernador radical, Sala afirmó que ella está detenida para que Morales pueda "hacer sus negocios, para gobernar tranquilo y fundir la provincia".