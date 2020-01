Storani cuestionó a Macri Nacionales 28 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Tras la difusión de algunas reflexiones de Mauricio Macri junto a dirigentes rionegrinos, el dirigente radical Federico Storani criticó ayer duramente al ex mandatario y aseguró que "reparte culpas como si no hubiese tenido nada que ver con la gestión".

Al hablar del endeudamiento, el ex presidente aseguró que advirtió a sus funcionarios sobre la posibilidad de que los mercados dejaran de prestarle dinero a la Argentina, pero estos hicieron caso omiso.

"Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda", remarcó Macri en una charla con dirigentes rionegrinos.

Al respecto, en declaraciones a radio La Red, Storani consideró: "Me parece muy desafortunada que prácticamente su primera aparición, muy poco tiempo después de haber dejado el poder, sea para repartir responsabilidades a diestra y siniestra, como si no hubiese tenido nada que ver con la gestión".

Y agregó: "Fue una gestión extremadamente mala, sobre todo si mirás los índices elementales como la inflación o la pobreza. No hizo autocrítica, no hizo balance, está muy lejos de revestir el carácter de una persona de estadista o liderazgo".