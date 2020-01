Agroindustria aportaría US$ 26.300 millones Nacionales 28 de enero de 2020 Redacción Por En 2020, ingresarían US$ 26.300 millones por las exportaciones de granos, derivados y biodiésel.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Las exportaciones de granos, derivados y biodiésel permitirán el ingreso de divisas por unos 26.300 millones de dólares durante 2020. Así lo consignaron los economistas, Federico Di Yenno y Emilce Terré, en el Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Consideraron que "el restablecimiento de las condiciones de humedad para gran parte de la principal zona productiva Argentina tuvo como efecto una revisión al alza de las proyecciones de producción y se espera ahora que la cosecha 2019-2020 sea la segunda más alta en la historia del país, sólo por detrás de la del año pasado".

"Así, pese a que la producción de los cinco cultivos seleccionados (trigo, soja, girasol, maíz y cebada) caería 6% anual, el valor de las exportaciones de granos y sus principales derivados apenas bajaría 2% con relación al año anterior", indicaron.

En el caso del trigo, con una estimación de producción 2019-2020 de 19,5 millones de toneladas, el valor de las exportaciones proyectadas para el 2020 alcanzaría 2.460 millones de dólares, casi US$ 80 millones por encima del 2019.

Según el análisis, las exportaciones anuales de maíz podrían generar un ingreso de divisas por 5.440 millones de dólares en 2020, casi 500 millones por debajo del valor exportado el año anterior.

Del lado de la cadena sojera, complejo exportador líder de la economía argentina, se proyecta que podría exportar poroto y productos derivados de su procesamiento por un valor total de US$ 15.660 millones de dólares, US$ 660 millones más que el estimado para 2019 y US$ 3.400 millones por encima del fatídico 2018, cuando una severa sequía diezmó la producción sojera en Argentina.

El producto que más aporta a la generación de divisas del complejo soja, la harina o pellet, representará más del 60% con US$ 9.500 millones, US$ 600 millones por encima del año anterior.

El aceite de soja, en tanto, registrará ventas externas por un valor anual cercano a los US$ 3.500 millones en 2020, en tanto que los envíos de biodiésel sumarían otros 800 millones de dólares.

Para el poroto de soja, la proyección de exportaciones para el 2020 asciende a US$ 3.140 millones, unos US$ 350 millones menos que en 2019.