En medio de dudas por la falta de un plan, Guzmán se reunió con inversores Nacionales 28 de enero de 2020 Redacción Por El funcionario aseguró que le fue "muy bien" durante la reunión en el Consejo de las Américas. Hoy se encontrará con funcionarios del FMI.

FOTO LA NACION BIENVENIDA. Susan Segal recibe a Martín Guzmán en las puertas del Council of the Americas.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, arrancó ayer sus reuniones con inversores en Nueva York, mientras crecen las dudas por la falta de un plan concreto para renegociar la deuda por parte del gobierno argentino.

Guzmán encabezó un desayuno a puertas cerradas con bonistas, analistas y referentes del mundo de los negocios en el edificio del Consejo de las Américas, en Manhattan. Al retirarse, el funcionario dijo que le había ido "muy bien" en este primer encuentro, aunque algunos de los participantes manifestaron sus dudas por la falta de definiciones concretas sobre el plan económico de la Argentina.

Guzmán prevé también reunirse con el jefe de misión para Argentina del FMI y un funcionario del Tesoro de Estados Unidos, mientras que en Wall Street y en el FMI esperan señales de un plan para la renegociación de la deuda.

​El ministro había sido recibido en la puerta por la titular del organismo, Susan Segal, y luego se juntó con un grupo de 45 invitados para explicarles el rumbo económico y las líneas generales del gobierno de Alberto Fernández sobre la renegociación de la deuda con los privados y el FMI.

“Nos fue muy bien” es lo único que el ministro expresó ante los medios de prensa presentes en el lugar, donde trascendió que Guzmán reafirmó la fecha del 31 de marzo como tope para la negociación de la deuda externa.Según lo trascendido por fuentes que presenciaron el evento, las palabras "buena fe", “plan integral” y “consistencia” fueron de las más utilizadas por el funcionario argentino durante su exposición, si bien los inversores se quedaron con ganas de conocer detalles de cuál será ese plan integral.

“La situación de Argentina es crítica, el país enfrenta una profunda crisis de deuda”, repitió Guzmán, a tono con lo expresado durante las conferencias de prensa brindadas en el país, según apuntó la agencia oficial Télam. El evento consistió en un desayuno en donde la anfitriona Susan Segal remarcó que se realizó a sala llena, con la participación de 45 asistentes, entre los que estuvieron el empresario Eduardo Eurnekian.

A esta reunión lo acompañó el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, quien vive en Washington. "Dijo lo mismo que saben todos. No nos dio ningún dato nuevo", dijo uno de los asistentes al encuentro. Otro sostuvo que "no hubo números, tampoco plazos", en la exposición del ministro de Economía.

El funcionario se reunirá este martes con Luis Cubeddu, el jefe de la misión del Fondo para la Argentina, quien se trasladará a Nueva York. La Argentina tiene un acuerdo por US$ 57.000 millones con el FMI heredado del gobierno anterior, de los cuales el organismo ya desembolsó US$ 44.000 millones. Guzmán utilizará su paso por Nueva York para reunirse con un funcionario del Tesoro estadounidense, que viajará a Manhattan.

Argentina busca el apoyo del gobierno de Donald Trump​ en el directorio ejecutivo del Fondo para renegociar la deuda.

El Gobierno ya ha dicho que no quiere más dinero del Fondo y buscará aplazar los vencimientos porque primero quiere que la economía del país crezca para después poder pagar. También tiene que reperfilar la deuda con los bonistas, y si bien la propuesta no fue explicitada, se supone que incluirá una fuerte quita.

El presidente Alberto Fernández insistió en que la Argentina "necesita una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda". Pero los inversionistas buscan señales claras del Gobierno sobre cómo será la renegociación.

Guzmán volverá hoy por la noche a la Argentina y días después viajará al Vaticano, donde el 5 de febrero próximo participará en un seminario organizado por el Papa Francisco, y es probable que allí se reúna con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.