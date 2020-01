Propuesta para los que tomaron hipotecas UVA Nacionales 28 de enero de 2020 Redacción Por SERA "DE MEDIANO PLAZO"

FOTO ARCHIVO M. EUGENIA BIELSA.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, aseguró ayer que "a fin de mes" habrá una propuesta oficial para una solución de "al menos mediano plazo" para quienes tomaron créditos hipotecarios en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), pero aclaró que esto no será para todo el universo de 130.000 deudores.

Al ser consultada sobre la morosidad (0,6%) en este sector, la funcionaria dijo que opta por no darle tanta relevancia a ese tema porque "fue un argumento que el gobierno anterior usó para distorsionar".

El Gobierno anterior decía que las familias podían pagar los créditos sin problemas y que a eso respondía la baja morosidad, pero según Bielsa los tomadores pusieron como prioridad pagar la cuota y se endeudaron con la tarjeta de crédito, con familiares o amigos que les prestaron dinero.

"Por lo tanto, es un argumento que no ha sido claramente explicado. El otro argumento que afirmaba el gobierno anterior es que se capitalizaron. Y si bien es cierto que la vivienda es un bien que en el tiempo se mantiene relativamente estable, el que compra una vivienda única con un crédito UVA no está pensando en venderla", sostuvo.

En declaraciones a Página/12, Bielsa dijo que el Gobierno cree que "no es bueno extender el congelamiento de las cuotas porque cuando se suelten, el salto va a ser enorme".

En ese sentido, dijo que "lo mejor es consensuar con los hipotecados una solución, por lo menos, a mediano plazo".

Al ser consultada sobre cuál va a ser el alcance de la propuesta, la funcionaria dijo que probablemente "no incorpore a todo el universo de hipotecados porque hay distintas situaciones".

"Por ejemplo, el congelamiento alcanzó a determinados niveles de tomadores de UVA, hasta 140 mil. No más de eso. Entonces, nos hemos comprometido que a fin de mes el Banco Central va a hacer una propuesta sobre el tema", afirmó.

Dijo también que los bancos públicos y los privados han colaborado dando sus miradas sobre cuál es el universo que hay que atender.

"Es necesario reconstruir la confianza en la palabra pública. Lo ideal sería que tengamos un país estable, en donde el crédito hipotecario sea una realidad. No ha sido así en todos estos años", sostuvo.