“Al equipo se lo ve mucho mejor” Deportes 28 de enero de 2020 Redacción Por Emiliano Romero destaca que el rendimiento mostrado en los amistosos disputados hasta aquí ilusionan al plantel, cree que la "Crema" tendrá un nivel superior al del año pasado.

FOTO J. BARRERA EMILIANO ROMERO. / El uruguayo se mostró optimista y conforme con la pretemporada que viene realizando la Crema.

Es el capitán de este equipo, lleve o no lleve la cinta. Es uno de los grandes referentes que tiene Atlético de Rafaela. Emiliano Romero se ilusiona con lo demostrado en lo que va de la pretemporada.

“Los errores que hemos tenido son mínimos, queda corregir detalles, al equipo se lo ve mucho mejor”, confesó Romero, que luego agregó: “Llevamos siete meses de trabajo juntos, ayudó que no se haya ido nadie, venimos con un buen trabajo desde el semestre pasado, se está notando ahora, y esperemos empezar el campeonato de local de la mejor manera ya que va a ser fundamental para nosotros”.

En relación a lo demostrado en los tres juegos de verano disputados hasta aquí (el próximo viernes jugará el último), Romero analizó: “Los amistosos que hemos jugado fueron positivos, siempre se rescatan cosas pero no podemos terminar con nuestro arco en cero, mejoramos en tenencia de pelota y circulación de balón. Las actuaciones fueron buenas y eso nos deja tranquilos pero tenemos que seguir preparándonos de la mejor manera para el inicio del campeonato, afinar detalles porque ya quedan dos semanas para el reinicio y sea de la mejor manera”.

El uruguayo, que no terminó jugando el último semestre, debido a una lesión que lo dejó afuera unas fechas sabe que deberá esforzarse el doble en cada entrenamiento para ganarse su lugarcito dentro del once titular.

“Sabemos que todos tenemos las mismas posibilidades de jugar, mucho más cuando se inicia una temporada, eso es parejo para todos”, señaló. “Tener a todos a disposición es bueno porque ayuda a la competencia interna que podamos tener nosotros, todos estén al 100x100 y siempre empujando para el mismo lado, todo ayuda a elevar el rendimiento del que juega”, sumó.

Sobre el semestre que se le viene a la ‘Crema’, Romero declaró: “Todos van a ir en busca de lo mismo, va a estar muy parejo, pero nosotros estamos bien, anímica y futbolísticamente estamos bien y ojalá que terminemos arriba que es lo principal para nosotros”.