3 Detenidos por atentado al Centro de Justicia Penal

Policiales 28 de enero de 2020 Redacción Por El

Tres detenidos y varios automóviles secuestrados, fue el resultado de cuatro allanamientos realizados en el día de ayer, en la localidad de Pérez, en el Gran Rosario.

La investigación, llevada a cabo por el personal de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (ex PDI) y en conjunto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), culminó con cuatro allanamientos en simultáneo en distintos domicilios de la zona aledaña a Cabin 9, por la causa del atentado contra las instalaciones del Centro de Justicia Penal de Rosario el pasado 3 de enero.

A raíz de esto, se detuvo a tres individuos de 27, 21 y 22 años y el secuestro de 2 automóviles, un Audi Q3 y un Chevrolet Prisma Joy, además de una motocicleta marca Motomel, que tendrían relación con la balacera al edificio judicial.

Además incautaron 9 celulares, 1 notebook, 3 cascos de motocicletas, 4 plantas de marihuana y una bolsa negra con ropas varias, guantes negros y precintos que podrían ser de utilidad para la causa.



EL HECHO

Bajo el título “Pistoleros en moto balean el ingreso del Centro de Justicia Penal y se dan a la fuga”, el diario La Capital de Rosario narraba lo ocurrido el 3 de enero último en la gran ciudad del sur provincial.

“En horas de la madrugada de hoy (por el 3 de enero) el Centro de Justicia Penal fue blanco de un ataque a balazos. Los disparos fueron efectuados por pistoleros en moto que pasaron frente al ingreso ubicado por calle Mitre y efectuaron varias detonaciones de arma de fuego que impactaron contra los cristales de una de las puertas y el frente del tribunal.

“Según el relato de testigos del tiroteo, pasada la medianoche, dos individuos pasaron frente al edificio ubicado la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Virasoro, Mitre y Rueda a bordo de una motocicleta y dispararon contra los cristales de la entrada. Cuatro impactos de bala dieron contra el blindex y otros tres contra la pared lateral.

“En el momento en el que se efectuaron las detonaciones el tribunal contaba con custodia policial. Sin embargo, los vecinos del barrio se quejaron de que el lugar no cuenta con la protección de las fuerzas de seguridad que tenía tiempo atrás. El edificio cuenta con cámaras de seguridad, que serán relevadas para intentar identificar a los atacantes.

“Los atacantes, que se dieron a la fuga a alta velocidad, habrían contado con el apoyo de un automóvil, que estaba apostado sobre Virasoro. Pese a la intensa búsqueda desplegada por la policía, no fueron apresados. Personal de la Policía Científica de la exPolicía de Investigaciones (PDI) recogieron al menos seis vainas servidas por calle Mitre.

“Vale recordar que a poco de asumir el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, se dio una fuerte polémica entre el funcionario y el por entonces titular de la policía de Rosario, Marcelo Gómez, por la decisión que tomó el jefe policial de levantar la custodia del Centro de Justicia Penal y haberlo dejado desprotegido.

“Se trata del tercer ataque a balazos contra el Centro de Justicia Penal. El primero se registró el 5 de agosto de 2018 y los disparos impactaron contra los vidrios del ingreso por calle Rueda. Por esa balacera fueron señalados Los Monos. El segundo fue el 10 de diciembre, después de que fueran condenados los líderes de la banda narcocriminal.

“El Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que ‘las primeras informaciones dan cuenta de dos personas que se trasladaban en motocicleta, ambos con casco, realizan múltiples disparos contra la fachada del Centro de Justicia por calle Mitre, impactando cuatro disparos en el vidrio de la puerta y tres más en la pared de la explanada’.

"’Los agresores se dan a la fuga por calle Mitre’, señala la Fiscalía, en una comunicación oficial, y añade: ‘Se solicitó intervención del Gabinete Criminalístico para relevamiento de cámaras de seguridad del Centro de Justicia, levantamiento de rastros (se secuestraron seis vainas calibre enviadas a peritar) y toma de testimonios’.

“Finalmente, aclara que ‘del análisis primario de las cámaras de seguridad no se observa la intervención de un segundo vehículo en el hecho. En las primeras medidas intervine Unidad de Flagrancia’".