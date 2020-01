Hernán Filippi puso primera en Vila Deportes 27 de enero de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTOS ANITA PORTA HERNAN FILIPPI. Triunfó en la primra del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti". EUGENIO MAUTINO. Fue segundo en su mejor resultado en el Midgets del Litoral.

Hernán Filippi, el piloto de la localidad cordobesa de Freyre, se impuso de semáforo a bandera en la primera fecha del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" de la categoría Midgets del Litoral, que se disputó en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila.

Ante un buen marco de público -se vendieron más de 1.100 entradas- y con 47 pilotos inscriptos, cifra que se constituyó en un nuevo récord para el inicio de una temporada, el espectáculo se fue dilatando como consecuencia de los múltiples accidentes que se registraron, particularmente desde que empezaron a desarrollarse las semifinales.

Felizmente, los protagonistas que se vieron involucrados, no sufrieron lesiones de consideración, aunque sí hubo que lamentar considerables roturas en algunas máquinas, que demandarán un intenso trabajo de recuperación para que puedan estar en condiciones de tomar parte de la segunda fecha del calendario, que se anuncia para el sábado 15 de febrero, nuevamente en el trazado del Predio Deportivo Motor "Octavio Bessone" y con pilotos invitados.

La competencia que marcó el cierre de la jornada tuvo a un contundente Hernán Filippi asumiendo el liderazgo desde el lanzamiento y nadie pudo inquietarlo hasta el banderazo cuadriculado, tras exhibir una clara superioridad, que ya lo habilita para luchar por el campeonato en la temporada número 54 de la categoría, desde que es fiscalizada por la Asociación Midgets del Litoral.

Eugenio Mautino, con su segundo puesto, alcanzó su mejor resultado en su poco más de una veintena de presencias, luego de prevalecer en un apretado duelo con Matías Franco, Cristian Molardo -luego excluido por técnica a raíz de una anormalidad en el carburador- y Leandro Giraudo, en tanto que se ubicaron a continuación Nicolás Valentini y Javier Penezone.

Los resultados oficiales de las diferentes instancias, quedaron ordenados de la siguiente manera:

Primera serie: 1º Gonzalo Zbrun, a 82,748 Km/h; 2º Luis Kunz; 3º Ezequiel García; 4º Oscar Giraudo; 5º Darío Lovera; 6º Fabián Monti; 7º Osmar Garbagnoli y 8º Juan Carlos Boscatti.

Segunda serie: 1º Hernán Filippi, a 83,417 Km/h; 2º Cristian Molardo; 3º Ezequiel Gilli; 4º Javier Penezone; 5º Nereo Bedini; 6º Emiliano Torassa; 7º Cristian Mattioli; no clasificó Ariel Bersano.

Tercera serie: 1º Gustavo García, a 81,091 Km/h; 2º Luis Walker; 3º Jorge Walker; 4º Diego Haspert; 5º José Edgardo Kunz; 6º Martín Ferrari; 7º Adrián Bonafede y 8º Jorge Destefani.

Cuarta serie: 1º Nicolás Valentini, a 81,797 Km/h; 2º Federico Maletto; 3º Alexis Valsagna; 4º Diego Anthonioz; 5º Jesús Ceragioli; 6º Rodrigo Bertholt; no clasificó Hernán Calvi; sin vueltas Mariano García.

Quinta serie: 1º Eugenio Mautino, a 82,752 Km/h; 2º Matías Franco; 3º Néstor Bosio; 4º Adriel Viano; 5º Andrés Osorio; 6º Leandro Funes; 7º Alejandro Charvey y 8º Cristian Sella.

Sexta serie: 1º Rodrigo Peretto, a 81,898 Km/h; 2º Leandro Giraudo; 3º Mariano Bacci; 4º Cristian Perusia; 5º Germán Gorlino; 6º Jonatan Ferrero y 7º Jorge Perino.



Primera semifinal: 1º Hernán Filippi, a 83,339 Km/h; 2º Leandro Giraudo; 3º Nicolás Valentini; 4º Ezequiel Gilli; 5º Oscar Giraudo; 6º Alexis Valsagna; 7º Rodrigo Bertholt; 8º Alejandro Charvey; 9º Jesús Ceragioli; no clasificaron Germán Gorlino y Cristian Sella; no largó Cristian Mattioli.

Segunda semifinal: 1º Eugenio Mautino, a 82,257 Km/h; 2º Néstor Bosio; 3º Luis Kunz; 4º Jorge Walker; 5º Gustavo García; 6º José Edgardo Kunz; 7º Darío Lovera; 8º Emiliano Torassa; 9º Adriel Viano; 10º Osmar Garbagnoli; no largaron Hernán Calvi y Ariel Bersano.

Tercera semifinal: 1º Gonzalo Zbrun (atípica), a 24,876 Km/h; 2º Cristian Molardo; 3º Javier Penezone; 4º Adrián Bonafede; 5º Diego Anthonioz; 6º Juan Carlos Boscatti; 7º Ezequiel García; 8º Martín Ferrari; 9º Fabián Monti; 10º Nereo Bedini; no clasificó Luis Walker; no largó Mariano García.

Cuarta semifinal: 1º Matías Franco, a 83,676 Km/h; 2º Andrés Osorio; 3º Federico Maletto; 4º Mariano Bacci; 5º Cristian Perusia; 6º Jorge Destefani; 7º Diego Haspert; 8º Jorge Perino; 9º Leandro Funes; 10º Jonatan Ferrero; sin vueltas Rodrigo Peretto.



Primera prefinal: 1º Jorge Walker, a 82,761 Km/h; 2º Ezequiel Gilli; 3º Alexis Valsagna; 4º Gustavo García; 5º Ezequiel García; 6º Emiliano Torassa; 7º Juan Carlos Boscatti; 8º Fabián Monti; 9º Oscar Giraudo; 10º Adriel Viano; 11º Cristian Sella; 12º Jonatan Ferrero; sin vueltas Jorge Perino y Darío Lovera; no largaron Rodrigo Peretto y Germán Gorlino.

Segunda prefinal: 1º Cristian Perusia (atípica), a 13,965 Km/h; 2º Diego Anthonioz; 3º Diego Haspert; 4º Mariano Bacci; 5º Jorge Destefani; 6º Alejandro Charvey; 7º Nereo Bedini; 8º José Edgardo Kunz; 9º Osmar Garbagnoli; no clasificaron Adrián Bonafede, Martín Ferrari, Rodrigo Bertholt, Jesús Ceragioli y Leandro Funes; no largaron Luis Walker y Ariel Bersano.



Final: 1º Hernán Filippi, a 83,258 Km/h; 2º Eugenio Mautino; 3º Matías Franco; 4º Leandro Giraudo; 5º Nicolás Valentini; 6º Javier Penezone; 7º Luis Kunz; 8º Néstor Bosio; 9º Cristian Perusia; 10º Jorge Walker; 11º Diego Anthonioz; 12º Andrés Osorio; 13º Gonzalo Zbrun; 14º Ezequiel Gilli; 15º Federico Maletto; excluido por técnica Cristian Molardo.