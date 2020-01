Cornejo: "Le meten la mano a la clase media" Nacionales 27 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ALFREDO CORNEJO. Presidente de la UCR.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, cuestionó al Gobierno por "hablar de la solidaridad" mientras, a su entender, le "mete la mano a la clase media".

"El cinismo está en hablar de solidaridad, pero en realidad es meterle la mano a la clase media, que es la que trabaja y produce, la que genera recursos. Esto no es solidaridad", afirmó.

Para el diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, hay un "ensañamiento" en materia impositiva sobre los sectores medios.

"Este discurso de decir que es solidaridad cuando se están congelando los ingresos de los jubilados y los impuestos sobre la clase media, decir que es a los ricos, son todas mentiras de patas cortas. Cuando los jubilados reciban sus haberes van a ver que una gran parte va a estar congelada y cuando la clase media reciba el inmobiliario de la provincia de Buenos Aires o pague Bienes Personales o Ganancias, que antes no pagaban, se caerá el velo de que esto es solidaridad", argumentó.

En una entrevista publicada ayer por el diario "Clarín", el radical consideró que el Gobierno de Alberto Fernández "ha hecho un ajuste fiscal por el lado de los ingresos", mientras que "por el lado de los gastos, en materia de jubilaciones" da señales "de ir buscando el equilibrio y tiene vocación por no entrar en default", pero "no se ve cuáles van a ser los motores del crecimiento".

En este sentido, opinó que "para que la Argentina crezca, el único motor del desarrollo, no es el consumo, es la inversión, es de manual de la economía".

En tanto, consideró positiva la intención de Fernández de abrir un proceso de "desindexación de la economía" a partir del congelamiento de las tarifas de servicios públicos.

"Pero debe ser de manera tal de que sean las propias empresas prestatarias las que aguanten esos 180 días y no que tenga que ser con subsidio estatal. Lo que veo, como se está haciendo, es que las empresas de gas y eléctricas, van a pedir al Gobierno que las subsidie y las compense", puntualizó.