Stolbizer no descartó aliarse con Cambiemos

FOTO ARCHIVO MARGARITA STOLBIZER. ¿Buscará otro rumbo?

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La diputada nacional y dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, elogió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y se mostró abierta a realizar futuros acuerdos políticos con la actual oposición.

La ex diputada nacional recordó que su partido integró la alianza UNEN junto al radicalismo y la Coalición Cívica y, de cara a futuros acuerdos con la oposición, remarcó que hay que "mirar un poquito lo que ocurre, porque seguir en una posición tan cerrada como la que hemos sostenido hasta hoy, yo digo hasta de modo autocrítico, a veces parece soberbio".

"Cuando uno se para en un lugar y dice ‘yo no hablo con nadie’, me parece que tampoco es bueno eso, sobre todo a la luz de los resultados", expresó.

Sin embargo, planteó que mantiene "el equilibrio y la expectativa de ver cómo se van a posicionar" en la oposición: "Yo salgo muy conforme de la conversación con Larreta, pero después escucho a Fernando Iglesias, Bullrich o Pichetto, y la verdad, corro para el otro lado".

Por eso, en vistas a la conformación de una alianza, descartó que haya una definición en el corto plazo: "No voy a tomar ninguna decisión y tampoco es una cuestión de tipo personal. Nosotros vamos a valorar como partido político cómo nos paramos. Esto es absolutamente prematuro".

El último viernes, un sector del GEN se separó de Stolbizer y formó una nueva corriente llamada "Progresistas en Red", que nació en disidencia con el acercamiento del partido al espacio de Juntos por el Cambio.