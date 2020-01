"La Odisea de los Giles", consagrada Información General 27 de enero de 2020 Redacción Por “Dolor y Gloria”, de Pedro Almodóvar, fue la gran ganadora de la 34 edición del festival de cine español. En la categoría iberoamericana ganó la argentina “La odisea de los giles”.

Málaga acogió este sábado la trigésimo cuarta edición de los Premios Goya del cine español, con dos claras favoritas: “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, y “Mientras dure la guerra”, de Alejandro Amenábar, mientras que en el apartado iberoamericano la lucha fue entre Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica.

La obra más autobiográfica de Almodóvar se quedó con los premios a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista (Antonio Banderas), Mejor Actriz de Reparto (Julieta Serrano), Mejor Montaje, Mejor Música Original y Mejor Guión Original. Contaba con 16 nominaciones.

Y la vista atrás a la guerra civil española de Amenábar fue la líder de las nominaciones, con 17, entre las que estaban mejor película, dirección, actor protagonista (Karra Elejalde), guión original, actores de reparto -tanto masculino como femenino- o música, que ha compuesto el propio realizador.

Pero lo que parecía un duelo entre dos podía verse amenazado por la tercera en discordia, “La trinchera infinita”, otra historia sobre la Guerra Civil y sus consecuencias firmada por José Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi y que tuvo 15 candidaturas, informó Teleshow.

“Dolor y gloria” es la película más personal de Almodóvar hasta la fecha y tenía a su favor que los mismos académicos que votan los Goya la eligieron para representar a España en los Oscar, mientras que Amenábar es el cineasta más premiado en la historia de los Goya, con 9 galardones en distintas categorías.

“Mientras dure la guerra” ha supuesto el regreso de Amenábar al cine en español después de dos grandes producciones internacionales como “Ágora” y “Regresión” y su aproximación a la guerra civil española y a la figura de Miguel de Unamuno ha tenido más éxito de taquilla que la de Almodóvar.

“La trinchera infinita”, un filme sobre los “topos” -personas que permanecieron escondidas décadas después del fin de la Guerra Civil, por la dictadura de Franco-, ya había dado la sorpresa en los Forqué, galardones que conceden los productores españoles, con el premio al mejor largometraje de ficción y sus directores arrasaron en los Goya de hace dos años con “Handia”, que se llevó diez premios.

El Goya a mejor película, el más ansiado de la noche, también podía recaer sobre “Lo que arde” de Oliver Laxe, la cuota del cine más poético y arriesgado en esta gala; o sobre “Intemperie”, una crónica de la cruda España rural de posguerra dirigida por Benito Zambrano.

En las categorías interpretativas ganaron Antonio Banderas como mejor actor protagonista y Julieta Serrano como mejor actriz de reparto, ambos por “Dolor y gloria”, además de Enric Auquer como mejor actor revelación por “Quien a hierro mata”.

Pepa Flores (Málaga, 1948) se quedó con el Goya de Honor de esta edición. La que fue Marisol, niña prodigio del cine de los años 60, no acudió personalmente a recogerlo ya que vive retirada de la vida pública desde hace décadas.

En el apartado iberoamericano el Goya se los disputaron cuatro títulos que demuestran la enorme calidad y variedad del cine de América Latina.

El galardón se lo quedó la argentina “La odisea de los giles”, de Sebastián Borenzstein, que estaba nominada junto a la chilena “Araña”, de Andrés Wood; la costarricense “El despertar de las hormigas”, de Antonella Sudasassi, y la colombiana “Monos”, de Alejandro Landes.

Argentina ha sido el país dominador en los Goya, con 17 premios de 27 nominaciones. Y además “La odisea de los giles” cuenta como protagonista con Ricardo Darín, uno de los actores latinos más queridos en España. Pero esta comedia ácida tenía fuertes contendientes.

“Monos” es una espectacular película sobre soldados adolescentes que la crítica internacional ha comparado con “Apocalypse Now”; “Araña” una profunda reflexión sobre la división que aún pesa en la sociedad chilena a causa de la dictadura de Pinochet, y “El despertar de las hormigas” una bonita y feminista historia sobre la dureza de ser mujer en la Costa Rica rural.

Es la primera vez que Costa Rica competía por el Goya y el cine de Colombia ha sido finalista 11 veces. En el caso de Chile, lleva cuatro galardones de 17 nominaciones.

El ganador se conoció en una gala que condujeron Andreu Buenafuente y Silvia Abril, maestros de ceremonia por segundo año consecutivo.

Una novedad este año es que se colocaron pantallas en el exterior del recinto y se habilitó un espacio para que los malagueños pudieran vivir de cerca el ambiente de los Goya.

En la alfombra roja la expectativa estuvo garantizada con estrellas de la talla de Almodóvar, Penélope Cruz, Antonio Banderas o Amenábar entre los nominados. Además, participaron entregando premios Ángela Molina, Marisa Paredes, Maribel Verdú, el pianista James Rhodes o el ex futbolista Carles Puyol, entre otros.



La lista de todos los nominados a los Premios Goya:

MEJOR PELÍCULA

- Dolor y gloria

- Mientras dure la guerra

- Intemperie

- La trinchera infinita

- Lo que arde



MEJOR DIRECCIÓN

- Pedro Almodóvar (Dolor y gloria)

- Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga (La trinchera infinita)

- Oliver Laxe (Lo que arde)

- Alejandro Amenábar (Mientras dure la guerra)



MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

- Antonio Banderas (Dolor y gloria)

- Antonio de la Torre (La trinchera infinita)

- Karra Elejalde (Mientras dure la guerra)

- Luis Tosar (Quien a hierro mata)



MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

- Penélope Cruz (Dolor y gloria)

- Greta Fernández (La hija de un ladrón)

- Belén Cuesta (La trinchera infinita)

- Marta Nieto (Madre)



MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Asier Etxeandia (Dolor y gloria)

- Leonardo Sbaraglia (Dolor y gloria)

- Luis Callejo (Intemperie)

- Eduard Fernández (Mientras dure la guerra)



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Mona Martínez (Adiós)

- Natalia de Molina (Adiós)

- Julieta Serrano (Dolor y gloria)

- Nathalie Poza (Mientras dure la guerra)



MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

- Salvador Simó (Buñuel en el laberinto de las tortugas)

-Galder Gaztelu-Urrutia (El hoyo)

- Belén Funes (La hija de un ladrón)

- Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren)



MEJOR GUION ORIGINAL

- Pedro Almodóvar (Dolor y gloria)

- David Desola y Pedro Rivero (El hoyo)

- Jose Mari Goenaga y Luiso Berdejo (La trinchera infinita)

- Alejandro Amenábar y Alejandro Hernández (Mientras dure la guerra)



MEJOR GUION ADAPTADO

- Eligio Montero y Salvador Simó (Buñuel en el laberinto de las tortugas)

- Benito Zambrano, Daniel Remón y Pablo Remón (Intemperie)

- Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen (Madre)

- Javier Gullón (Ventajas de viajar en tren)



MEJOR MÚSICA ORIGINAL

- Arturo Cardelús (Buñuel en el laberinto de las tortugas)

- Alberto Iglesias (Dolor y gloria)

- Pascal Gaigne (La trinchera infinita)

- Alejandro Amenábar (Mientras dure la guerra)



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- Intemperie de Javier Rubial (Intemperie)

- Invisible de Caroline Pernell, Jussi Ilmari Karvinen (Jussifer), Justin Tranter (Klaus)

- Allí en la arena, de Toni M. Mir (La inocencia)

- Nana de las dos lunas de Sergio de la Puente (La noche de las dos lunas)



MEJOR ACTOR REVELACIÓN

- Nacho Sánchez (Diecisiete)

- Vicente Vergara (La trinchera infinita)

- Santi Prego (Mientras dure la guerra)

- Enric Auquer (Quien a hierro mata)



MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

- Pilar Gómez (Adiós)

- Carme Arrufat (La inocencia)

- Benedicta Sánchez (Lo que arde)

- Ainhoa Santamaría (Mientras dure la guerra)



MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

- Toni Novella (Dolor y gloria)

- Manolo Limón (Intemperie)

- Ander Sistiaga (La trinchera infinita)

- Carla Pérez de Albéniz (Mientras dure la guerra)



MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

- José Luis Alcaine (Dolor y gloria)

- Javi Agirre Erauso (La trinchera infinita)

- Mauro Herce (Lo que arde)

- Álex Catalán (Mientras dure la guerra)



MEJOR MONTAJE

- Teresa Font (Dolor y gloria)

- Laurent Dufreche y Raúl López (La trinchera infinita)

- Alberto del Campo (Madre)

- Carolina Martínez Urbina (Mientras dure la guerra)



MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

- Antxón Gómez (Dolor y gloria)

- Pepe Domínguez (La trinchera infinita)

- Juan Pedro de Gaspar (Mientras dure la guerra)

- Mikel Serrano (Ventajas de viajar en tren)



MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

- Paola Torres (Dolor y gloria)

- Lourdes Fuentes y Saioa Lara (La trinchera Infinita)

- Sonia Grande (Mientras dure la guerra)

- Alberto Valcárcel (Paradise Hills)



MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

- Ana Lozano, Sergio Pérez Berbel y Montse Ribé (Dolor y gloria)

- Yolanda Piña, Félix Terrero y Nacho Díaz (La trinchera Infinita)

- Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz (Mientras dure la guerra)

- Karmele Soler y Olga Cruz (Ventajas de viajar en tren)



MEJOR SONIDO

- Sergio Bürmann, Pelayo Gutiérrez y Marc Orts (Dolor y gloria)

- Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador y Nacho Royo-Villanova (La trinchera infinita)

- Aitor Berenguer y Gabriel Gutiérrez (Mientras dure la guerra)

- David Machado, Gabriel Gutiéerez y Yasmina Praderas (Quien a hierro mata)



MEJORES EFECTOS ESPECIALES

- El hoyo

- La trinchera infinita

- Mientras dure la guerra

- Perdiendo el Este



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

- Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó

- Elcano y Magallanes: la primera vuelta al mundo, de Ángel Alonso

- Klaus, de Sergio Pablos



MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

- Ara Malikian una vida entre las cuerdas, de Nata Moreno

- Aute retrato, de Gaizka Urresti

- El cuadro, de Andrés Sanz

- Historias de nuestro cine, de Ana Pérez-Lorente, Antonio Resines



MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

- Araña, de Andrés Wood (Chile)

- El despertar de las hormigas, de Antonella Sudasassi (Costa Rica)

- La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein (Argentina)

- Monos, de Alejandro Landes (Colombia)



MEJOR PELÍCULA EUROPEA

- Border, de Ali Abbasi (Suecia)

- Los miserables, de Ladj Ly (Francia)

- Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma (Francia)

- Yesterday, de Danny Boyle (Reino Unido)



MEJOR CORTO DE FICCIÓN

- El nadador

- Foreigner

- Maras

- Suc de Síndria

-Xiao Xian



MEJOR CORTO DOCUMENTAL

- 2001 destellos en la oscuridad

- El infierno

- El sueño europeo: Serbia

- Nuestra vida como niños refugiados en Europa



MEJOR CORTO DE ANIMACION

- El árbol de las almas perdidas

- Homomaquia

- Madrid2120

- Muedra