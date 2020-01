“Están con muchas ganas” Deportes 27 de enero de 2020 Redacción Por El entrenador de la "Crema", Walter Otta, quedó conforme tras el amistoso jugado el sábado, el tercero de la pretemporada. Analizó lo positivo y negativo. Del gran verano que viene teniendo Stracqualursi y de la situación de Matías Godoy.

FOTO PRENSA ATLETICO DE RAFAELA CHARLA TECNICA. / Walter Otta junto a Gonzalo Del Bono durante el amistoso del sábado ante Brown en el estadio.

Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en la reanudación de la Primera Nacional, que de paso falta cada vez menos. El último sábado volvió a sumar rodaje futbolístico, enfrentándose ante Brown de San Vicente, y ganó los dos partidos de 60 minutos que se disputaron en el Monumental. Los que se perfilan para recibir a Brown de Adrogué, el viernes 7 de febrero a las 21 hs en Alberdi, lo hicieron por 3 a 1 y el remanente por 1 a 0. Así vio el partido el entrenador Walter Nicolás Otta.

“La prueba fue positiva, nosotros sabíamos que en esta ocasión íbamos a tener una merma en lo físico, es algo que lo teníamos previsto después del doble turno del jueves y el viaje a Uruguay. Pero después bien, nos sirvió mucho, un equipo que en algún momento nos puso en aprietos, es bueno, es positivo, más allá de que nos hicieron un gol los vimos bien a todos los jugadores, están con muchas ganas”.

Entre lo positivo, la tenencia y circulación de pelota que tuvo la ‘Crema’. Se dieron buenas sociedades y sobre ello el DT comentó: “Estamos mejor en ese sentido a cómo habíamos terminado el año, más allá que acá de local los últimos partidos nos hicimos muy fuertes. Hemos mejorado en algunos aspectos, ya son 7 meses de trabajo y después de la pretemporada, el conocimiento de los jugadores, un equipo bueno, estamos en ese aspecto contentos más allá del partido de este sábado, lo que vienen haciendo en todos los partidos amistosos el equipo”.

A mejorar, el aspecto defensivo. Le cuesta poder terminar un encuentro sin recibir goles, sea el rival que sea. “Siempre hay que mejorar cosas pero la realidad es que el equipo terminó mucho mejor de lo que empezó”, apuntó Otta, que luego agregó: “Hasta la fecha 9 o 10, el equipo tenía muchos problemas y después empezó a mejorar muchísimo y la cantidad de goles en contra bajó muchísimo y creo que hicimos un muy buen partido en Uruguay, defensivamente fue muy bueno, enfrentamos a un equipo de nivel internacional y más allá de los cinco goles, defendió muy bien, todos vieron lo que pasó y en ese aspecto no se puede hacer nada. Estamos mucho mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar, estamos contentos”.

Una de las buenas noticias del verano es Denis Stracqualursi. El delantero muestra un buen estado físico, viene desarrollando una impecable pretemporada y convirtiendo en los amistosos, lo que es fundamental para todo atacante.

“La verdad que estamos contentos de que esté bien, que pueda convertir goles, él sabe que tiene que ponerse bien físicamente para poder lograrlo, la pretemporada le vino bien, lástima lo de Alan (Bonansea) que todavía no lo podemos tener 10 puntos para que la competencia entre los dos sea mayor, pero es muy bueno que este recuperado, sabemos la jerarquía que tiene y es bueno para el equipo”, manifestó Otta.

Por último, el entrenador dejó su visión sobre la situación de Matías Godoy, el delantero por el cual se espera su venta, no iba a ser utilizado en los amistosos (para resguardarlo) pero el sábado sumó algunos minutos en el segundo equipo.

“Es una situación que tiene que resolver el club, yo fui claro con el jugador, estamos esperando que lo definan. Para tenerlo acá y corra alrededor de la cancha no es bueno, yo fui claro con el jugador, doble mensaje no tengo. El club deberá resolver la situación con Godoy”, cerró.