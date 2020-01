Il Divo regresará en abril a la Argentina Información General 27 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ILDIVO.COM// REGRESO./ El exitoso grupo que volverá a presentarse en nuestro país.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El grupo crossover de música clásica más exitoso de la historia vuelve a la Argentina para compartir con sus fans una noche exclusiva, en la que brindarán un concierto sinfónico.

El espectáculo se llevará a cabo el primero de abril en el Movistar Arena y las entradas estarán a la venta desde el próximo miércoles 29 de enero a las 15.00 por www.movistararena.com.ar y en boletería (Humboldt 292 de lunes a viernes de 12.00 a 18.00), según informó Fenix Entertainment Group.

El grupo vocal multinacional integrado por el suizo Urs Buhler, el francés Sébastien Izambard, el español Carlos Marin y el estadounidense David Miller sigue siendo, a más de 15 años de su debut, uno de los mayores fenómenos musicales del milenio.

Con más de 30 millones de álbumes vendidos y 160 éxitos de oro y platino certificados en 35 países diferentes, el cuarteto fue pionero en el género del pop operístico o "popera" en la música crossover clásica.

En 2006, los Guinness World Records los clasificaron como el grupo crossover clásico de mayor éxito comercial en la historia de la música internacional.

"Timeless", su último disco de estudio con el que regresan a la Argentina, obtuvo el puesto número 1 en la lista de álbumes clásicos de Billboard, siendo desde su debut homónimo en 2004 el octavo de su discografía en alcanzar esa posición.

El álbum, que presenta una mezcla clásica del pop favorito de la audiencia y estándares tradicionales en cuatro idiomas, marca la primera vez en que los miembros del grupo actuaron como productores ejecutivos y realizaron una curaduría de las canciones, entre las cuales se destacan "Hola", "Love Me Tender", "What A Wonderful World", "Smile", "All Of Me" y "The We We Were".

La banda también se encargó de desarrollar el concepto de los videos oficiales del álbum, que ya superan el millón de visitas.

"Timeless" fue producido y mezclado por Alberto Quintero, quien trabajó con Il Divo en grabaciones anteriores y también se desempeñó como arreglista en la grabación, que cuenta con una orquesta de 60 piezas.

Tras el éxito de la gira mundial de "Timeless" que los trajo a Buenos Aires el pasado mes de mayo en un show completamente agotado en el Estadio Luna Park, Il Divo regresa para presentar las mejores canciones de su extenso catálogo en un concierto sinfónico con una producción dramática y sugerente que incluirá bailarines, acróbatas y elementos de video.