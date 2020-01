Dame espacio y tu vida cambiará Sociales 27 de enero de 2020 Redacción Por DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

ZENIT, 27. - "El Señor te da su Palabra, para que la recibas como la carta de amor que escribió para ti, para hacerte sentir que está cerca de ti", dijo el Papa Francisco durante la misa. que celebró ayer 26 de enero de 2020, el primer domingo de la Palabra de Dios.

En su homilía en la Basílica de San Pedro, el Papa también aseguró que «la Palabra que nos salva no va en busca de lugares preservados, esterilizados y seguros». Entra en nuestras complejidades, en nuestra oscuridad. Hoy como ayer, Dios desea visitar estos lugares donde creemos que no irá … No tiene miedo de explorar nuestros corazones, nuestros lugares más duros y los más difíciles».

En lugar de ir «al Señor con alguna oración formal, teniendo cuidado de que su verdad no nos sacuda por dentro», alentó: «El tiempo de vivir para uno mismo ha terminado, el tiempo de vivir con Dios y para Dios, con otros y para otros, con amor y sin amor, comenzó. Hoy Jesús también te repite: ‘¡Ánimo, estoy cerca de ti, dame espacio y tu vida cambiará!’ Porque la Palabra de Dios «causa conversión, nos sacude, nos libera de la parálisis del egoísmo».

«Seguir a Jesús con buenas resoluciones no es suficiente, pero debemos escuchar su llamada todos los días», concluyó el Papa: «Para esto necesitamos su Palabra: escuchar, en medio de las miles de palabras de cada día, esta Palabra que no nos habla de cosas, sino de vida … Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente.»