Del Potro vuelve a operarse Deportes 27 de enero de 2020 Redacción Por TENIS

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El tenista Juan Martín Del Potro volverá a operarse hoy de la rodilla derecha en una intervención que se llevará a cabo en la ciudad de Miami y que estará a cargo del doctor Lee Kaplan. Por medio de la cuenta de la red social Instagram, Team Delpo, se indicó: "Queremos contarles que después de largas semanas de interconsultas en Argentina, Europa y Estados Unidos, la mayoría de los médicos llegó a la conclusión de que es necesaria una nueva intervención en la rodilla derecha de Juan Martín Del Potro".

"Luego de analizar las opciones, Delpo confió en el doctor Lee Kaplan, quien le practicará una cirugía programada para este lunes 27 en Miami. Delpo viajó anoche a la ciudad estadounidense. Esperamos, como ustedes, que sea la solución definitiva para un dolor que no sólo le impide jugar al tenis, sino que también le dificulta realizar las actividades comunes de la vida diaria", señaló el escrito.

El mismo continuó: "Después de la operación que le realizó en junio el Dr. Ángel Ruiz Cotorro en Barcelona, la recuperación fue progresiva, aunque persistía un dolor que le impedía a Delpo correr y saltar, y le molestaba para actividades usuales como subir escaleras. Él se mantuvo activo, recuperando musculatura y fuerza en la pierna, con esperanzas de regresar prontamente al circuito. Además de la rehabilitación, se entrenó en el gimnasio y en la cancha de tenis, con movilidad reducida".

"De acuerdo a los tiempos establecidos por su médico, Delpo apuntaba a regresar en los torneos de Estocolmo y Viena, y esperaba jugar la exhibición con Roger Federer en Buenos Aires. El dolor nunca se fue, por lo que debió cancelar los compromisos tenísticos y realizar nuevas interconsultas médicas. Lo que siguió fueron más viajes, distintos tratamientos, dietas y entrenamientos, hasta llegar a la recomendación médica de una nueva cirugía", expresó el escrito.

Finalmente el TeamDelpo manifestó: "Gracias a ustedes por la paciencia y por entender que en las últimas semanas no queríamos informar probabilidades o intenciones sino pasos confirmados, y que la situación nunca es fácil cuando se trata ya no sólo del físico de un deportista sino de la salud de una persona".