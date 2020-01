"Tomamos nota de la necesidad de modificar el Código" Locales 27 de enero de 2020 Redacción Por El socialista estuvo presente en la reunión con los ediles rafaelinos concretada el martes pasado, donde se trataron temas importantes, entre ellas la inseguridad. Ante la gran cantidad de jóvenes menores de 18 años que participan en hechos delictivos, se abordó la necesidad de reformar el Código Procesal Juvenil.

FOTO JORGE BARRERA PABLO PINOTTI. El diputado provincial habló sobre una de las grandes problemáticas que sufre la ciudad, la provincia y el país en general.

El diputado por el socialismo en la provincia de Santa Fe, Pablo Pinotti, se hizo presente el último martes en nuestra ciudad en la reunión del Concejo, quien informó sobre los temas fundamentales que se están dando tratamiento en la Cámara de Diputados, con la inseguridad extrema como telón de fondo. Entre otras cuestiones, se abordó la necesidad de reformar el Código Procesal Juvenil, uno de los reclamos más importantes del grueso de la sociedad ante los hechos ilícitos protagonizados por menores, que son muchísimos y que resultan inimputables por la legislación vigente. "Fue una reunión productiva, donde me convocó la presidencia del Concejo, Germán Bottero, donde se abordaron temas pendientes de tratamiento legislativo. Con respecto a esto, tomamos nota de cuestiones puntuales, como la media sanción que está pendiente de tratamiento del Código Procesal Penal Juvenil, donde ingresó a diputados a finales de noviembre y demás temas que tienen que ver con la problemática de la seguridad, que es integral y que no tiene que ver con la reforma de una ley, sino con medidas integrales que lo pueda abordar la provincia, la nación y el municipio, sin duda. "Si hay algo que está muy atado y que tenemos que mirarlo y profundizarlo es llevar adelante políticas locales, fundamentalmente con la ley de protección integral de niños y adolescentes, que hay un marco legal, pero se necesita de instituciones que puedan contener los casos de excepción a la ley penal, y de situaciones que quedan en un vacío legal al no poder intervenir la justicia", expresó Pinotti en diálogo con La Mañana de ADN. "Es importante trabajar eso desde los diferentes niveles gubernamentales, desde el Congreso y desde la Provincia y poder acompañar en ese sentido", agregó el diputado.

Para que la gente sepa sobre el trabajo que vienen realizando los legisladores, Pinotti destacó que "es positivo el hecho de poder brindarles información y mostrarle a los ciudadanos en qué se está trabajando y también poder estar en una instancia de diálogo sin hacer un show mediático que después terminan siendo críticas a veces hasta violentas de políticos. En la reunión que hicimos el martes intercambiamos algunos temas y también discernimos pero demostramos voluntad en poder avanzar y tratar las necesidades que hoy la gente nos demanda. Esta realidad nos pone en agenda, así que hay que seguir trabajando. En este sentido, estuve presente el miércoles en la cámara de diputados de la comisión de seguridad para ponernos de acuerdo entre todos los bloques y ponernos a disposición de lo que sea necesario que podamos tratar siempre en el marco de lo constitucional y constructivo, saber votar algo pero saber para qué lo votamos y cuál va a ser el impacto, si va a ser positivo y demás. Hay voluntad pero también hay voluntad de poder discutirlo".

Sobre lo que rápidamente se puede hacer como para que le llegue de inmediato a la gente, expresó que "lo principal y primordial siempre es lo operativo, desde el Ministerio de Seguridad y desde la seguridad pública a través de la Policía y después la integralidad del tema, donde hay que pensar en políticas sociales, en el avance de los niños y adolescentes, en el trabajo con las organizaciones. Hay muchos frentes para avanzar en los que se vienen trabajando, pero estas son alertas para poder profundizarlos y tomarlo con mayor énfasis. Después hay normas que pueden llegar a colaborar y ponerlas en marcha para que den un resultado".

En referencia a la visión que tienen del nuevo gobierno provincial con respecto a este tema, Pinotti aclaró que "nosotros siempre hemos tenido una actitud colaborativa y nunca hemos tenido una actitud negadora de no colaboración. De hecho estando en el ejecutivo, en pleno proceso de transición, la verdad que no hemos tenido grandes avances en la cuestión de la transición a la hora de nivel información o a la hora de avanzar con temas que son urgentes. Tampoco hemos tenido el diálogo necesario que tiene que tener un poder legislativo para saber hacia dónde vamos. Cuando hablamos lo de la emergencia, se presentó un proyecto de ley único donde había 4 temáticas de emergencias que eran darle facultades especiales al gobernador para que tome definiciones que son puras y exclusivas de la legislatura y fue algo que se ha visto muy por arriba. Nosotros necesitamos sí o sí tener la información hacia dónde va el gobierno, qué medidas va a tomar, etc. Es fundamental tener esa herramienta a la hora de tomar decisiones y también para que la gente sepa cuál es el proyecto de gobierno que se va a llevar adelante en las diferentes áreas".

En alusión a lo que necesita la Policía de la provincia, además de equipamiento y que la ley los ampare ante determinadas situaciones, el santafesino dijo que "la ley vigente es una ley del año 2006, la del funcionario policial, del gobierno de Obeid. Se está planteando una reforma de esta ley, desde el frente progresista, donde no se si es necesaria o no ya que se debiera analizar profundamente. En término de recursos, siempre se los reclama a la hora del equipamiento. De hecho, se ha avanzado en equipamiento y personal, pero siempre faltan. Hoy hay algunas herramientas para poder avanzar en ese sentido, pero tampoco negamos de darle una herramienta como para poder adquirir mayor cantidad de vehículos, más agentes policiales. En eso estamos a disposición y va por ahí un poco la emergencia".

Por último, Pinotti cerró la entrevista diciendo que "lo rápido que tiene que llegarle a la gente primero es lo que decía, la operatividad de las fuerzas policiales y del ministerio de seguridad a la hora del trabajo preventivo. Después también hay una función de la justicia a la hora de hacer justicia ante un hecho consumado y de poder sancionar o detener o castigar al que comete el delito. Son medidas que se debe llevar adelante en lo inmediato. Nosotros, como legisladores, podemos brindarles herramientas como para poder incorporar mayor personal, comprar más vehículos, más motos, más móviles policiales, que son herramientas estrictamente económicas. Y normativas que necesiten, y que esperamos que el ejecutivo las plantee, que las traiga a la legislatura para poder discutirlas y aprobarlas y que sean necesarias en el plan de gobierno del gobierno actual".