Unión igualó en la vuelta del Federal A Deportes 27 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Unión de Sunchales empató 0 a 0 ayer como local ante Güemes de Santiago del Estero, en la vuelta del torneo Federal A, que comenzó la segunda rueda en el grupo del Bicho Verde. Fue por la 16° fecha de la Zona A.

Teniendo en cuenta que enfrente estaba un rival que lucha por los primeros puestos, el punto suma valor para la escuadra de Marcelo Milanese, que no obstante dispuso de oportunidades como para llevarse la victoria.

En un partido dirigido por el santafesino Carlos Córdoba, bastante cuestionado en su labor, Unión formó con Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonatan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Diego Diego Meza, Nicolás Guzmán, Germán Rodríguez y Matías Valdivia; Adrián Rodríguez y Matías Zbrun. DT. Marcelo Milanese.

Güemes arrancó con Juan Ignacio Mendonca; Blas Valenzuela, Nahuel Rodríguez, Alan Giménez y Leandro Wagner; César Montiglio, Mario Juárez, Pablo López; Raúl Zelaya, Claudio Vega y David Romero. DT. Pablo Martel.

En la próxima fecha, Unión visitará a DEPRO (sábado 21.30).



OTROS RESULTADOS

También por la Zona A jugaron: Sp. Belgrano 0 - Sp. Las Parejas 0; Gimnasia (CdU) 1 - San Martín de Formosa 0; Crucero del Norte 2 - DEPRO 0; Chaco For Ever 2 - Douglas Haig 1; Central Norte 2 - Juventud Gualeguaychú 0 y Defensores de Villa Ramallo 0 - Sarmiento de Resistencia 0.

Posiciones Zona A: Chaco For Ever 27, Güemes 24, Sarmiento 23, Douglas 22, Central Norte y Boca Unidos 21, Sp. Las Parejas 20, Unión y Crucero del Norte 19, Defensores, Sp. Belgrano, DEPRO y San Martín 18; Juventud 15 y Gimnasia 12.