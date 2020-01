El operativo seguirá hoy en el Conurbano Nacionales 27 de enero de 2020 Redacción Por LA TARJETA ALIMENTAR EN QUILMES

FOTO ARCHIVO MAYRA MENDOZA. La intendente de Quilmes.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La Municipalidad de Quilmes iniciará hoy la entrega de la tarjeta AlimenTAR, en el marco del programa "Argentina Contra el Hambre", para un universo de beneficiarios que se estima de entre 16.000 y 18.000 personas.

En declaraciones radiales, la intendenta de esa ciudad, Mayra Mendoza, informó que el reparto de las tarjetas comenzará este lunes y concluirá el viernes 31.

El operativo de entrega se ordenará alfabéticamente y se llevará a cabo de 08:00 a 15:00 en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno, en Quilmes Oeste.

Hoy, el programa AlimenTAR hará su desembarco en el municipio con un acto en el que además de Mendoza estará el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y la titular bonaerense del área, Fernanda Raverta.

"La educación nutricional es fundamental. En el operativo brindaremos charlas en este sentido. Debemos generar conciencia para nuevos hábitos. No vamos a tutelar lo que puedan comprar las mamás, pero creemos que es necesario que vuelva a aumentar el consumo de leche, que en estos últimos años ha bajado; también de carne y que puedan tener nuevas conductas para una mejor nutrición", explicó la jefa comunal.

Mendoza reveló que está trabajando a nivel gestión para aumentar la cantidad de ferias a precios populares en el distrito, "que además logren estar dentro del circuito de la tarjeta AlimentAR y que tengan el posnet, como es necesario".

"Hace un mes y poco más que asumimos nuestra gestión, pero a la anterior solo le importaba la economía de los bancos y no la economía popular o la social y solidaria", destacó. .

La ex diputada nacional e integrante de la agrupación La Cámpora afirmó que su idea es "poner a todos los barrios de Quilmes en una línea de igualdad" y así evitar que en el distrito hayan "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

La puesta en marcha del operativo de entrega de las tarjetas en el Conurbano bonaerense ya había comenzado la semana anterior en Almirante Brown, San Martín, La Matanza, Hurlingham, San Fernando, Morón y Avellaneda.

Hasta el 10 de febrero, el plan se extenderá a otros municipios como San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui.