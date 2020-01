Sigue haciendo goles Deportes 27 de enero de 2020 Redacción Por BRASIL

FOTO WEB PAOLO GUERRERO

Mientras las negociaciones entre Boca e Inter de Porto Alegre por Paolo Guerrero siguen en stand by, el peruano se anotó con un gol en la victoria del equipo del Chacho Coudet por 3-1 ante Pelotas, por la segunda fecha del Campeonato Gaúcho, en un partido en el que también convirtió Andrés D'Alessandro.

Con Víctor Cuesta también desde el arranque y Damián Musto en el banco, el equipo del ex DT de Racing se puso rápidamente en ventaja gracias al gol de Dos Santos, luego de una fantástica asistencia que brindó el ex enganche de River. Ya en el segundo tiempo, D'Alessandro volvió a hacer uso de su exquisita pegada con un lindo tiro libre que clavó en el ángulo.

A falta de 20 minutos para el cierre, Paolo Guerrero ganó en el área luego de otro centro del ex Millo y metió un fuerte cabezazo para poner el 3-0 y convertir su primer gol en 2020 y en este certamen del que también participa Gremio, que está en el otro grupo.

Boca tiene tiempo hasta el 31 de enero para contar con el delantero peruano, cuando cierra el mercado de la Superliga; aunque podría sumarlo incluso hasta el 14 de febrero, que es el día que cierra el TMS, aunque en ese caso sólo estaría disponible para la Copa Libertadores. Sin embargo, la traba todavía es económica: la dirigencia espera el fallo del TAS, que contendría un resarcimiento económico, para poder avanzar.