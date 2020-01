Salvajemente golpeado a la salida de un boliche Policiales 27 de enero de 2020 Redacción Por LA VICTIMA ES EMPLEADO Y PADRE DE FAMILIA: ¿PARECIDO A VILLA GESELL?

FOTO GOOGLE GUTIERREZ ENTRE ITALIA Y ESPAÑA. El joven fue internado con traumatismo de cráneo y facial, fractura de tabique nasal y golpes en todo el cuerpo.

Un joven empleado y padre de familia de esta ciudad, de esos que salen “muy de vez en cuando” con sus amigos –llamado por sus iniciales como CY-, en momentos de encontrarse en un conocido pub de barrio Sarmiento, se encontró con un conocido suyo a quien le había prestado una garantía y que nunca le había devuelto el dinero. En cambio, a la salida, si recibió del sujeto y de unos 10 secuaces una golpiza que podría haber tenido un final mucho peor, en momentos en que la sociedad está muy sensibilizada, recordando en muchos aspectos el caso de Villa Gesell, también a la salida de un boliche.

Ya dentro del conocido pub de calle Gutiérrez y Avenida Italia, y antes de la golpiza en la vía pública, la víctima habría recibido un golpe de puño adentro del bar, donde le rompieron los anteojos. A raíz de esto al agresor lo sacaron fuera del boliche donde tuvo tiempo de esperar la salida de quien fue atacado, con toda la organización previa de armar una banda a sus propios fines.

La banda conformada por el atacante, de unas diez personas, estaba compuesta por varones y mujeres, la mayoría de ellos jóvenes lavacoches de las inmediaciones, encapuchados, y que vaya a saber por qué motivo se prestaron para realizar el ataque a CY.

De lo que no quedan dudas es que todo fue por una deuda. El agresor le debería dinero a la víctima producto de una garantía que en su momento le prestó el agredido y que no la devolvió. Dentro del boliche el agredido CY, le reclamó en buenos términos por esa deuda, pero cuando salió del bar, el atacante que lo esperaba le habría dicho, “Vení, ¿te la aguantás ahora?”,

Finalmente, el desfavorecido en este hecho, hizo la denuncia en la Comisaría 1ª y en el Hospital le tomaron declaración de lo ocurrido. Fue a Fiscalía y no encontró nada sobre lo sucedido, así que hoy mismo pensaba acercarse personalmente y hacer la denuncia formal como corresponde por un hecho de estas características.

La ambulancia de Emergencias SIES 107 concurrió a la esquina de calle Gutiérrez y España –a una cuadra del pub- a las 5:50 del sábado.

La víctima CY fue agredido con patadas y golpes en todo el cuerpo, principalmente en la cara y en la cabeza por lo que presentaba traumatismo de cráneo, traumatismo facial, fractura de tabique nasal y contusiones varias, siendo derivado al Hospital “Jaime Ferré”. Ayer ya se encontraba de “alta” en su domicilio.

Además, en la trifulca le robaron su teléfono celular, y su billetera. “¿Será Justicia?”



DECLARACION

A continuación lo publicado por la víctima con la ayuda de su exesposa en la red social Facebook e Instagram.

“Hoy se sale. Ando con los pibes y me puse mi pantalón favorito. P… se pone bueno los viernes a esta hora. Uno ve caras conocidas y otras no tanto. Aparece el flaco que me jodió con una garantía. Plata para pagarme no tuvo pero para salir, sí. ¡Mal chiste el del destino! Le notifico entre burla y bronca que todavía quiero que cumpla con su palabra. A veces la verdad ofende y él me invita a ‘saldar su deuda’ a la salida. No quiero arruinar mi franco y termino olvidándome de uno más que me jodió.

“Y cuando pienso que ya el sábado me estaba esperando mejor que el viernes, antes de subirme al auto y a la voz de ‘péguenle pero no le roben’ un grupo de bestias se me tiran encima. Volaron patadas, puñetazos y gritos. La pelea era desigual, diez a uno no me parecía correcto; se me vinieron a la cabeza las últimas noticias de la semana y me pareció ridículo que me pase a mí y en Rafaela.

“La voz seguía diciéndoles que me pegaran pero que no me robaran y era la misma que antes me insultó por pedirle que me pague. Una zapatilla en la cara, puñetazos en todas partes, mi pantalón preferido todo rajado y una mano sacándome la billetera y el celu. ¿Esto me está pasando a mí?

“Dos pibas que no conozco se meten a socorrerme. Es estúpido que no pueda hacer nada. Tanto quilombo terminó conmigo en el hospital, una nariz fracturada, golpes en todo el cuerpo y el orgullo machucado. Tuve que notificar en la guardia el por qué llegué en ese estado y, como para mis dos amigos no fue suficiente, me arrastraron a la seccional para ponerle nombre y apellido al que capitaneó mi asalto. Tiempo perdido: la policía no puede hacer nada hasta que no venga el Fiscal. Parece que algunos servidores públicos también salen hasta muy tarde los viernes y no le dan ganas de levantarse por estos casos. Ahora mi alma y yo andamos hinchados de indignación y furia, pero por sobre todo aprendí que uno más que de dolor puede llorar de injusticia”.