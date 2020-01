River ganó en Mendoza, único puntero

El Millonario superó 1-0 al Tomba con un tanto de cabeza de Matías Suárez y se trepa a lo más alto del torneo en soledad. Colón no pudo con Central Córdoba y cayó en Santiago del Estero, sobre la hora. San Lorenzo y Estudiantes igualaron 1 a 1. Mismo marcador para Asenal y Newell's.

MENDOZA, 26 (NA) -- River fue muy superior a un débil Godoy Cruz, le ganó por 1 a 0 en un partido disputado anoche en el estadio Malvinas Argentinas, por la decimoséptima fecha de la Superliga, y con este resultado se convirtió en el nuevo líder del certamen.

Matías Suárez, de cabeza a los 16 minutos del primer tiempo, marcó el tanto de la victoria del elenco "millonario", que contó con numerosas ocasiones de peligro como para ampliar la diferencia en el marcador.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó lo más alto de la tabla de posiciones, con 33 puntos, tres más que Argentinos Juniors, que ayer cayó en su visita a Unión (1-0).

En tanto, el "Tomba", que presentó a Mario Sciacqua como director técnico, sigue último, con sólo nueve unidades.



DERROTA DE COLÓN



Central Córdoba salió de la zona de descenso al imponerse al cada vez más comprometido Colón de Santa Fe por la mínima diferencia, al cabo de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "Alfredo Terrera". Jonathan Herrera, a los 47 minutos del complemento a través de un penal, le dio la victoria al conjunto del norte del país.

La formación local resultó justa ganadora al mostrar mayor ambición que un pálido elenco de Diego Osella.



REPARTIERON PUNTOS



San Lorenzo y Estudiantes de La Plata empataron 1 a 1. El "Ciclón" se puso en ventaja gracias a una arremetida de Bruno Pittón, que coronó una notable jugada colectiva que se "rompió" con un taco de Nicolás "Uvita" Fernández para Juan Ramírez, que se metió dentro del área, a los 18 minutos del segundo tiempo. Pero apenas cinco minutos después, el experimentado Javier Mascherano, que regresó al fútbol argentino luego de quince años, metió un pelotazo de más de cincuenta metros que Mateo Retegui, ante la indecisión del arquero Sebastián Torrico y el defensor Fabricio Coloccini, definió de emboquillada para estampar el 1-1.



EMPATE EN SARANDÍ



Arsenal y Newell´s se repartieron aciertos y virtudes para redondear un empate 1 a 1, que le impidió a los de Sarandí llegar a la punta y le sirve a los de Rosario sumar en el promedio del descenso. El defensor Fernando Torrent, a los 25 minutos, abrió el marcador para el local, pero igualó Maximiliano Rodríguez, a los 43, de penal, ambos en el primer tiempo. El equipo del "viaducto" podría haber alcanzado, al menos de manera temporaria, la punta de la tabla de posiciones, pero Newells le sacó un empate que le permite reforzar su promedio del descenso e ir esquivando la "zona roja".



OTROS DE HOY



Más allá del clásico entre Boca e Independiente (ver aparte), este domingo estarán jugando: 17:35hs Banfield vs Patronato, Defensa y Justicia vs Talleres, 19:40hs Racing vs Atlético Tucumán.