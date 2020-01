El Papa contra las fake news Información General 26 de enero de 2020 Redacción Por Francisco se mostró preocupado por las falsas noticias que circulan por el mundo, y dijo "se fabrican historias destructivas y provocadoras".

En su intervención durante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco dio su opinión sobre "las falsas noticias".

"Tengan sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y buenos”, pidió a los comunicadores sociales.

De acuerdo a la prensa mundial el Sumo Pontífice sostuvo que "para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: historias que construyan, no que destruyan".



HISTORIAS

DESTRUCTIVAS

"A menudo, en los telares de la comunicación, en lugar de relatos constructivos, que son un aglutinante de los lazos sociales y del tejido cultural, se fabrican historias destructivas y provocadoras, que desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia. Recopilando información no contrastada, repitiendo discursos triviales y falsamente persuasivos, hostigando con proclamas de odio, no se teje la historia humana, sino que se despoja al hombre de la dignidad", dijo en referencia a la masificación de las fake news.

Y sentenció que "casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávidos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y falsedad consumimos".