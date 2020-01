Una nueva prueba positiva para la Crema Deportes 26 de enero de 2020 Por Martin Ferrero No hizo un partidazo, pero volvió a mostrar cosas positivas en el triunfo por 3-1 ante Brown de San Vicente. Goles de sus delanteros: Stracqualursi, Acosta y Protti. En el debe: sigue sin poder mantener su arco en cero. Quedan dos semanas de trabajo y un amistoso más antes del reinicio de la Primera Nacional.

Ver galería 1 / 2 - FOTO M. LIOTTA DISPUTA. / El uruguayo Emiliano Romero trata de llevarse el balón ante la marca del jugador de Brown. FOTO M. LIOTTA DERECHITO. / Denis Stracqualursi abrió el camino de la victoria. Lleva cuatro goles en dos partidos de verano.

Atlético de Rafaela se quedó con los dos amistosos disputados en la mañana de ayer frente a Brown de San Vicente en el estadio Monumental. El primero fue 3 a 1, donde jugaron los titulares, mientras que en el del remanente fue 1 a 0.



En ambos, se disputaron dos tiempos de 30 minutos y fue a puertas abiertas, con buena concurrencia de público. Denis Stracqualursi abrió la cuenta para la ‘Crema’ en 17 minutos de la primera parte y lo igualó Esteban Córdoba, a los 25. En el complemento, Leonardo Acosta (21m) e Ijiel Protti (25m), ambos de pena, le terminaron dando la merecida victoria al conjunto local.



Los dirigidos por Walter Nicolás Otta se preparan para llegar de la mejor manera al reinicio de la Primera Nacional, pactado para el 7 de febrero, y ayer volvieron a sumar rodaje futbolístico con su tercer juego amistoso. Fue positivo, pero todavía debe seguir trabajando y machacando algunas cuestiones.



Como positivo. Atlético tuvo tenencia y volvió a mostrar buena circulación de pelota. No generó situaciones en demasía pero fue contundente. Van apareciendo buenas asociaciones y potenciado por el buen verano que vienen teniendo sus delanteros: Stracqualursi (cuatro goles en dos partidos), Protti (cuatro goles en tres partidos) y Acosta (tres goles en tres partidos), la ilusión por barrio Alberdi crece. Como negativo: le volvieron a marcar. Le cuesta mucho terminar un encuentro sin recibir goles. Ayer, un equipo de Brown, que se prepara para el próximo Regional Amateur, se mostró ordenado y simple, por momentos con buen funcionamiento (principalmente en la primera mitad) y lo inquietó, le generó algunas situaciones y le marcó un tanto.



Pensando en lo que se viene, aún hay dos semanas para seguir trabajando y llegar de la mejor manera al encuentro ante Brown de Adrogué. En lo referido al equipo, este, quizás con Reinaldo Alderete (ayer no estuvo por una molestia muscular menor) ocupando uno de los lugares del medio campo, será el que comience el torneo, recordando que Franco Racca aún debe cumplir con una fecha de suspensión y no estará en el comienzo.



VICTORIA POR LA MÍNIMA

Y PRESENCIA DE GODOY



Luego fue el turno de los elencos alternativos. Atlético ganó 1 a 0 con gol de Enzo Copetti. Con el encuentro igualado, Matías Tagliamonte contuvo un penal. El que sumó minutos de fútbol fue Matías Godoy. La presencia del delantero sorprendió ya que desde la propia dirigencia albiceleste se había manifestado que no iba a ser tenido en cuenta para la serie de amistosos ante su inminente partida. Los días pasan, la negociación parece no cerrarse y el ceresino continúa en Alberdi.

Por otro lado, Alan Bonansea sufrió un golpe que lo sacó del encuentro. Fue en su gemelo izquierdo, zona que venía recuperando días atrás.

La ‘Crema’ alistó a: Tagliamonte (Nahuel Pezzini); Maximiliano Paredes, Stéfano Brundo, Franco Racca y Marcos Valor; Ángelo Martino, Facundo Britos (Franco Baudracco), Mauro Marconato y Joaquín Quinteros; Enzo Copetti y Bonansea (Darío Rostagno - Godoy).



ÚLTIMA PRUEBA



El plantel profesional de Atlético tendrá libre este domingo, regresará a los trabajos el día lunes para afrontar así lo que será la última semana de pretemporada. La misma se estará cerrando el viernes 31 de enero con el último amistoso de verano, ante Atlético San Jorge, en Rafaela.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Emiliano Romero y Junior Mendieta; Leonardo Acosta; Ijiel Protti, Denis Stracqualursi. DT: Walter Otta.



Brown de San Vicente: Nahuel Nocera; Franco Forni, Juan Caro, Hernán Ibarra Duarte y Alberto Luque; Pablo Pavetti, Pablo Tantera, Santiago Lodigiani y Esteban Córdoba; Alexis Nicolás Castro; Maximiliano Bustamante. DT: Maximiliano Barbero.



Goles en el primer tiempo: 17m Denis Stracqualursi (AR) y 25m Esteban Córdoba (BSV).

Goles en el segundo tiempo: 21m, de penal, Leonardo Acosta (AR) y 25m, de penal, Ijiel Protti (AR).



Estadio: Monumental

Árbitro: Mauro Cardozo.

Asistentes: Marcos Bauer y Joana Schwant.



Nota: se jugaron dos tiempos de 30 minutos.