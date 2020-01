Alberto Fernández regresó al país tras su visita a Israel

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Alberto Fernández regresó ayer a la Argentina tras su visita a Israel, que fue su primer viaje internacional, y en los próximos días volverá a emprender vuelo para realizar una gira por Europa que incluirá una reunión con el papa Francisco.

Tras participar en Jerusalén de las actividades por el aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, el jefe de Estado arribó al Aeropuerto "Ministro Pistarini" a las 9:00, tras una demora de cerca de una hora en el horario previsto.

El mandatario había partido el pasado viernes desde Tel Aviv y, tras una escala en Roma, regresó a la Argentina a bordo del vuelo AZ680 de Alitalia.

Junto a Alberto Fernández también regresaron el canciller, Felipe Solá; el vocero, Juan Pablo Biondi; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Luego de mantener reuniones bilaterales en Jerusalén con el presidente y el primer ministro de Israel, Reuben Rivlin y Benjamin Netanyahu, Alberto Fernández tendrá dos días de actividades locales y el próximo miércoles volverá a meterse de lleno en las relaciones internacionales.

Ése día volverá a subirse a un avión rumbo a Roma para desplegar su agenda de actividades en Europa, en la que se destaca la primera reunión con el Santo Padre desde que asumió al frente de la Casa Rosada.

Además del encuentro con Francisco, el Presidente también tiene previsto reunirse con sus pares de Italia, Sergio Mattarella; de España, Pedro Sánchez; y de Francia, Emmanuel Macron.

Con estas reuniones bilaterales, sumadas al viaje que realizó por Israel, el mandatario nacional busca subir el perfil internacional, profundizar las relaciones y optimizar las oportunidades comerciales: el apoyo por la restructuración de la deuda es uno de los principales puntos que buscará abordar en las distintas charlas.

De esta forma, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quedará nuevamente como titular del Poder Ejecutivo entre el 29 de enero y el 5 de febrero, día en que está previsto el regreso de Alberto Fernández.



CRISTINA EVITO

LLAMAR LA ATENCION

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, estuvo a cargo del Poder Ejecutivo los últimos cuatro días, pero evitó la Casa Rosada, no estampó su firma en ningún decreto ni publicó mensajes en redes sociales y dividió su tiempo entre el Senado, el Instituto Patria y su departamento del barrio porteño de Recoleta.

"En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación", establece el artículo 88 de la Constitución Nacional.

El pasado martes la ex jefa de Estado había firmado el acta de traspaso del mando por el cual se hizo cargo del Poder Ejecutivo de manera interina ante el viaje a Israel que realizó el presidente Alberto Fernández.

Lejos del temor que habían manifestado algunos dirigentes opositores, en la previa de esa rúbrica desde el entorno de Cristina Kirchner habían aclarado que iba a tener un bajo perfil y que no iría al despacho que tienen los vicepresidentes en Balcarce 50.

En cambio, la presidenta del Senado dividió su tiempo entre la Cámara alta, el Instituto Patria y su departamento de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

Tampoco tuvo actividad en sus redes sociales, ya que los últimos mensajes en sus cuentas de Twitter y Facebook son los referidos la nota que subió para comentar sus impresiones del documental de la plataforma Netflix sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman, publicada el lunes, un día antes de quedar a cargo del Gobierno.

Hasta la mañana de este sábado, cuando Alberto Fernández regresó al país, Cristina Kirchner ejerció de manera interina el rol de jefa de Estado 1.565 días después de haber dejado el poder el 9 de diciembre del 2015.

La semana que viene la vicepresidenta deberá volver a hacerse cargo del Poder Ejecutivo, ya que el próximo miércoles el Presidente viajará otra vez hacia el exterior: su destino será Europa, donde tiene previsto reunirse con el papa Francisco y sus pares de Italia, Sergio Mattarella; de España, Pedro Sánchez; y de Francia, Emmanuel Macron.

De todos modos, la exmandataria mantendrá la misma actitud y evitará llamar la atención hasta el 5 de febrero, cuando regresará el jefe de Estado: al igual que sucedió en los últimos días, la Casa Rosada estará manejada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.