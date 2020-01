El esfuerzo final dio frutos Deportes 25 de enero de 2020 Redacción Por Atlético le ganó a Peñarol de Elortondo 78 a 71 y Ben Hur superó a Unión Totoras 86 a 78. Los dos fueron perdiendo durante gran parte del juego.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS J. BARRERA EN EL CASARIN./ Tadeo Mire en un intento de la Crema. EN EL COLISEO./ Pedro Porchietto fue figura.

Atlético Rafaela venció anoche por la primera fecha de la segunda rueda de la LPB Copa Santa Fe a Peñarol de Elortondo por 78 a 71, dando vuelta un resultado adverso en el resto del trámite. En los 10 minutos finales el elenco dirigido por Marcelo Miretti estableció un parcial de 23-12 que le permitió festejar ante su gente.

Juan Cruz Bertero fue la principal arma ofensiva de la Crema, con 20 puntos (4-8 en triples y 8-8 en libres). La ausencia de Jonatan Faber (lesionado) parece traducirse en una mayor búsqueda del tiro exterior, en este partido con poca eficacia global, un 22 por ciento (10-45). Pese a ello, el elenco celeste se dio gusto de sacar adelante un juego vital para sus aspiraciones de seguir arriba, persiguiendo en la Zona D a El Tala y Gimnasia.

Dirigieron en el Lucio Casarín, E. Pereyra y M. Cardón. Parciales: 20-23, 36-46 y 55-59.

Atlético: Mire 9, Mayer 13, Bertero 20, Balangero 7 y Volta 4 (fi). Vasquez 6, Caballero 7, Pecantet 12, Dalmazzo 0 y Nasi 0. DT: M. Miretti.

Peñarol: Luppi 7, Garbocci 6, Galante 17, Millán 11 y Mondino 0 (fi). Rodriguez 3, Rossi 3, Villalba 20, Hartman 2 y Ortiz 2. DT: A. Rodriguez.

Otros resultados: El Tala 92 - Atenas 70; Libertad Villa Trinidad 78 - Gimnasia 84. Libre: Timbúes.



TAMBIEN DESDE ATRAS

Un triunfo valioso en base a la reacción del último cuarto (parcial 29-12) y la efectividad en triples de Porchietto (goleador con 29 puntos), Serrano y Burkett, fundamentalmente, logró Ben Hur, por 86 a 78 ante Unión Totoras en el Coliseo, para seguir en puestos de clasificación.

El equipo dirigido por Cristian Losano había arrancado bien en el juego y en el goleo, ganando 24 a 20 el primer cuarto. Pero se descontroló defensivamente a partir del segundo período y no supo como frenar los lanzamientos perimetrales del elenco de Totoras.

Pero todo cambió en el cuarto decisivo, al cual la BH entró perdiendo por 66 a 57. Ajustó los espacios atrás y adelante empezaron a entrar las bombas de Porchietto, Burkett y Serrano, sumado a algunas apariciones de Guzmán (anoche con más rebotes, 19, que puntos, 11). Así, de perder 57 a 45 faltando 6 minutos, se encontró al frente 79 a 78 faltando 2 minutos. Un triple de Federico Serrano empezó a sentenciar la historia y luego Totoras ya no tuvo reacción.

Dirigieron en el Coliseo del Sur, M. Piedrabuena y E. Rossini. Parciales: 24-20, 41-48 y 57-66.

Ben Hur: Porchietto 29, Federico Serrano 19, Burkett 13, López 5 y Guzmán 11 (fi). Ferrario 5, Gerbaldo 2, Francisco Serrano 2 y Marczyk 0. DT: C. Losano.

Unión Totoras: Sahud 22, Dal Colle 16, Aguilar 10, Mainoldi 5 y Carmona 25 (fi). Criolani 0, Raviolo 0. DT: A. Dall Colle.

Otros resultados Zona A: Racing 62 - Centenario 64; CACU 94 - Rivadavia 84. Domingo completan Independiente - Sportsmen Unidos.