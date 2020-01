Identificaron a Thomsen como quien pateó a Báez en el piso Policiales 25 de enero de 2020 Redacción Por EL CRIMEN DEL VERANO EN VILLA GESELL

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Otros dos testigos habrían identificado ayer en la segunda rueda de reconocimiento al rugbier acusado Máximo Thomsen como quien pateó al joven Fernando Báez Sosa cuando se encontraba tirado en el piso.

En tanto, los otros tres rugbiers, que junto a Thomsen habían pedido hacer este viernes el reconocimiento por fotos, también habrían sido identificados por los testigos como participantes del hecho que le causó la muerte al joven de 18 años.

Así, en la segunda rueda que se llevaba adelante este viernes por la tarde, la situación procesal de Thomsen, de 20 años, quedaría más complicada, ya que otros dos testigos lo habrían reconocido a él en la primera rueda como quien le dio la patada final.

Al acusado Ciro Pertossi, de 19 años, los testigos lo habrían identificado como quien le pegaba a Báez Sosa y también a los amigos de la víctima para que no lo ayudaran.

También Enzo Comelli, de 19 años, habría sido reconocido este viernes en la rueda a través de fotos, como quien participó del ataque a golpes dentro del boliche, pero no en la calle.

Durante la jornada de ayer, se produjeron "nueve reconocimientos positivos entre todas las ruedas que se hicieron", indicó el abogado querellante Fabián Améndola, del estudio de Fernando Burlando, en declaraciones a la prensa.

"Se volvió a identificar por dos testigos más a la persona que lo golpeó (a Báez Sosa) cuando estaba en el suelo", agregó, y dijo que "se incluyó a uno de los agresores que ayer no había sido reconocido".

También señaló que dos testigos identificaron a uno de los rugbiers que "arengaba para que le siguieran pegando" a Báez Sosa, lo que pone en evidencia, de acuerdo con el criterio de Améndola, que la "finalidad" del grupo era la de "matar a Fernando".

En la rueda de reconocimiento, cuyo desarrollo continuará el lunes y el martes de la semana que viene, el remero Pablo Ventura no fue reconocido, indicó el abogado.