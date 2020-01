Decreto "peligroso" Nacionales 25 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer el decreto del ex mandatario Mauricio Macri sobre las expulsiones del país de los extranjeros que cometen delitos sin condena y afirmó que es "muy peligroso". "Siempre estuve en contra, me parece que la condición es que haya una condena, no esta idea de castigar solo por la presunción.

La Argentina ya tiene un régimen y cuando un extranjero es condenado es susceptible de la expulsión", subrayó el mandatario nacional.

En declaraciones al canal TN desde Israel, Fernández advirtió que "lo que hizo Mauricio Macri fue autorizar expulsiones sin condena".

A su entender, es algo "muy peligroso", porque "se puede convertir en una persecución de alguna población".

Fernández se expresó así en momentos en que la Casa Rosada comenzó a analizar la posibilidad de derogar ese decreto de la gestión anterior.

La disposición firmada por Macri en 2017 endureció los controles migratorios y contempló la expulsión de extranjeros que cometan un delito en territorio nacional.



"ENORME RETROCESO"

Por su parte, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich advirtió que "sería un enorme retroceso que se derogue" el decreto que permite la expulsión de extranjeros que delincan en la Argentina, al tiempo que remarcó que el objetivo de Juntos por el Cambio es "mantenerse y continuar" tras haber dejado el Gobierno.

"Con una persona que viene a vivir a la Argentina y se aprovecha de las circunstancias del país para robar, asesinar o convertirse en narcotraficante, no podemos hacernos los distraídos, como si nada pasara. Sería un enorme retroceso", sostuvo la ex funcionaria nacional al ser consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno dé marcha atrás con esa norma impuesta por la gestión de Mauricio Macri.

En diálogo con Radio La Red, la futura presidenta del Consejo Nacional del PRO graficó al delito "como un río: si puede fluir más rápido por acá, van a venir".

"No les abramos condiciones, eso es lo que le pido al Gobierno, porque sino van a venir con más facilidades", planteó Bullrich, quien reiteró su rechazo a la posible derogación del decreto 70/2017: "No lo podemos permitir". Y añadió: "Cuando ven que el delito está facilitado, entran. Si no somos firmes en cuanto a los antecedentes de las personas antes de entrar y firmes en las consecuencias, de que nunca más podrán entrar los que cometen delitos, convertimos a la Argentina en un territorio con facilidades para el delincuente".