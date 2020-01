Vila realiza esta noche la primera del año para el Midgets del Litoral Deportes 25 de enero de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Finalmente, llegó el día tan esperado. Este sábado, la categoría Midgets del Litoral pondrá en marcha el Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti", iniciándose con la competencia que se desarrollará en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, la temporada número 54.

El certamen tendrá la misma estructura que el anterior, constando de 11 fechas, de las cuales las siete primeras corresponderán a la Etapa Regular, en la que estará en disputa, por segundo año consecutivo, la "Copa Forni Sport"; mientras que últimas cuatro fechas serán parte del definitorio y apasionante Play Off.

Se espera que aproximadamente 45 pilotos estarán compitiendo en esta jornada inaugural, entre los que habrá varios debutantes, tomando como referencia lo observado en las pruebas que llevó a cabo recientemente la AML en el Predio Deportivo Motor "Octavio Bessone".

En su carácter de entidad organizadora y fiscalizadora, la AML dio a conocer oficialmente el siguiente cronograma de actividades para este sábado: a las 18:30 cierre de inscripciones; a las 18:45 sorteo de grillas; a partir de las 19:00 inicio de pruebas; seguidamente vuelta de presentación y desde las 20:15 series, semifinales y finales.



LA CONFERENCIA

En nuestra edición de la víspera dimos a conocer algunos detalles de la reunión de prensa en la que se concretó la presentación del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti", que hoy ampliamos con otros detalles.

En la oportunidad, dirigentes y pilotos expresaron sus sensaciones, en la previa del inicio de la temporada número 54 desde que la actividad es fiscalizada por la Asociación Midgets del Litoral (AML), con sede en Vila.

Adrián Steinaker, presidente de la entidad que le abrió sus puertas a la categoría, tras su mensaje de bienvenida, repasó la historia del "Viejo Taller".

A continuación, Arturo Montrucchio (presidente de la AML) y Arturo Funes (ocupa el mismo cargo en la Asociación Civil Pilotos Midgets del Litoral), señalaron lo que representa para la categoría el nombre de Marcelo Sarponti, fallecido el año pasado, luego de haber colaborador incondicionalmente con la difusión de la actividad desde su condición de reportero gráfico.

También manifestaron sus buenas expectativas, en lo deportivo, los pilotos Gustavo Zbrun (actual campeón), Cristian Molardo, Hernán Filippi y Hernán Calvi.

Fabián Nunia, propietario del Complejo Deporte Motor de Morteros, adelantó que van a organizar dos fechas y que están gestionando una tercera.

Raúl Bertholt, que seguirá desempeñando la delicada función de comisario técnico, señaló que no habrá variantes en el reglamento, porque se viene observando una paridad en ese aspecto.

Por su parte, Claudio Gramaglia, presidente comunal de Vila, destacó la importancia que tiene el Midgets del Litoral para esa localidad, en la que está radicada la sede de la AML y el circuito "Juan F. B. Basso", el más emblemático de la categoría, ubicado en el Predio Deportivo Motor "Octavio Bessone".

Mario Ferrazzini, en nombre de Atlético de Rafaela, habló del compromiso de esa entidad con el deporte motor provincial y adelantó que ya hubo negociaciones para construir, en un plazo no demasiado lejano, un óvalo para el Midgets del Litoral.

En el cierre, Roberto Operto, delegado de la Asociación Argentina de Volantes, reiteró el compromiso de la institución para velar por la salud de los protagonistas del espectáculo y adelantó que se va a estar realizando el Primer Operativo de Licenciamiento, como viene ocurriendo desde hace varios años, en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

El pasaje más emotivo de la noche se dio cuando las señoras Ana y Patricia, madre y hermana de Marcelo Sarponti, recibieron sendos ramos de flores, de manos de Arturo Montrucchio (AML) y Arturo Funes (ACPML).