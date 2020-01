Hubo mayor siembra de trigo en la región núcleo Locales 25 de enero de 2020 Redacción Por "La región núcleo se alza con el indiscutible título de nuevo bastión triguero de argentina, aportando el 35% al total de la cosecha nacional, que fue también récord con 19,5 millones de toneladas", destacó la Guía Estratégica para el Agro.

FOTO ARCHIVO TRIGALES. Un campo del departamento Castellanos, el año pasado.

El monitoreo por parte de satélites permitió confirmar que en la región núcleo se sembró un 22% más de trigo en la campaña 2019-2020 que en el ciclo anterior. Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la región núcleo quedó a un paso de los siete millones de toneladas.

"Con una producción 6,9 de millones de toneladas, la región se consagra como bastión triguero, aportando el 35% del total de trigo argentino", sostuvo la GEA en un informe. También señaló que "la región núcleo produjo un 57% más de trigo el año pasado" y que "con tan sólo un 22% más de siembra, la campaña 2019-220 produjo más cereal de invierno que en la 2018- 2020".

"Las estimaciones hechas con encuestas daban cuenta de un aumento de siembra de un 10% (1,6 millones de hectáreas), pero los satélites confirmaron mucho más: al final el trigo cubrió 1,78 millones de hectáreas. Se trata de la siembra más importante y el mayor volumen de la historia triguera de la región".

Cuando comenzó la siembra de trigo, el horizonte productivo señalaba la meta de cosechar 6 millones de toneladas y el cultivo soportó la falta de agua y desbordó la marca con la cifra final de producción de 6,9 millones de toneladas.

"De esta manera la región núcleo se alza con el indiscutible título de nuevo bastión triguero de argentina, aportando el 35% al total de la cosecha nacional, que fue también récord con 19,5 millones de toneladas", dijo GEA.

La gran apuesta de los productores por el trigo logró lo que parecía imposible: ganarle a la sequía.

"Hace años que se quería lograr relevar toda la región usando satélites con personal propio del GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario. Después de un esfuerzo que comenzó a tomar forma hace dos años, finalmente, están los resultados", manifestaron los autores del reporte.

Para hacer el estudio se usó la herramienta Google Earth Engine, una plataforma on line de código abierto de visualización y procesamiento de imágenes satelitales. También se recorrió toda la región y se obtuvieron 4.000 puntos georeferenciados con las diferentes coberturas presentes en el período invernal.



LA SITUACION

EN SANTA FE

El informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe destacó esta semana, en cuanto al girasol, que el proceso de cosecha siguió a ritmo sostenido con el paso de los días. En los departamentos del norte de la provincia son los que presentaron mayor grado de avance, con un 70% del área trillada. Además, en el norte de los departamentos del centro provincial se observó un interesante movimiento de equipos o cosechadoras, no así en el sur del área de estudio -que comprende Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Javier, San Justo, 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, Garay, San Martín y San Jerónimo-, hubo actividad solo en parcelas muy puntuales, de pocas hectáreas.

Asimismo, en lo que hace a rendimientos no hubo variación y se mantuvieron los promedios, los cuales fluctuaron entre mínimos de 12 qq/ha y máximos de 28 qq/ha, con algunos lotes de 30 qq/ha, considerados buenos por el sector productivo.

Los cultivares no presentaron inconvenientes de patógenos ni de insectos, pero, con el avance de la cosecha se fue teniendo conocimiento real de los ataques de palomas o cotorras y sus consecuencias, una situación que se reitera campaña tras campaña, pero cada vez con mayor impacto.

Por otra parte, las nuevas precipitaciones registradas en la semana, brindaron el agua útil al maíz temprano (de primera), principalmente a los que se encontraban en floración, reforzando a los que se encontraban en llenado de grano y etapas de fructificación.

Dichas condiciones, sumadas a las mencionadas durante todo el ciclo, determinaron que un 92 % del cultivo se encuentra en estado bueno a muy bueno, con lotes excelentes; un % 6 en estado regular y un 2 % en estado malo. La variación en los porcentajes en estos últimos 20 días, estuvo originada por los distintos escenarios y realidades ambientales, como temperaturas medias altas a altas, excesos hídricos en posiciones topográficas bajas y encharcamiento – anegamiento.

En la actual campaña se observó y se continuará producierndo, en los distintos departamentos y áreas, ataques de cotorras en los sectores perimetrales de los lotes de maíz. En tanto, la sanidad detectada fue buena, sin manifestaciones de presencia de enfermedades ni de plagas.

Por último, en las áreas de las cuencas lecheras, el ritmo en el proceso de picado - embolsado fue irregular, hasta la fecha lo recolectado originó un buen producto en calidad y cantidad.