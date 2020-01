Una pediatra agradecida

Sr. Director:



Me llamo María de los Angeles Jorge de Casabella. Mi esposo, suegro, tía... mi familia es de Rafaela e hinchas de Atlético (incluidos hijos y nietos). Quiero contar que sufrí una fractura de fémur derecho cuando visitaba a mi hermana en Santiago del Estero y de allí me trasladaron hasta Buenos Aires donde vivo.

En el Hospital Austral de Buenos Aires me operaron el pasado 11 de enero. No me alcanzan las palabras para agradecer a todos los que, solidariamente, pusieron su mejor buena voluntad. Quiero mencionar al Dr. Agustín Abraham, quien viene de familia de prestigiosos colegas.

Soy pediatra jubilada y fue gratificante ver que Agustín tiene excelencia profesional y humana. Tuvo que trabajar bastante conmigo colocando un clavo endomedular, y siempre atentos tanto él como su equipo. A lo mejor su mamá, colega de Rafaela, se entera de que estamos todos muy agradecidos.

Yo fui residente de Pediatría. Ahí la residencia viene a ser como el servicio militar.

Gracias, gracias y que la vida devuelva en bendiciones para Agustín y sus seres queridos.



María de los Angeles Jorge de Casabella

Villa Rosa, Pilar. Buenos Aires