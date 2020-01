Argentina entre los países más destacados de la preselección Información General 24 de enero de 2020 Redacción Por La ceremonia se celebrará el 3 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcare en Riviera Maya, México y en marzo se dará a conocer la lista definitiva que tendrá cuatro finalistas por categoría

El Consejo de Dirección de los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano anunció los preseleccionados para representar a la Argentina, dentro de las candidaturas de los 23 países iberoamericanos. La Odisea de los Giles, de Sebastián Borensztein, está postulada en ocho categorías y El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella, en seis. Ambas películas son las producciones nacionales que más candidaturas recibieron.

La séptima edición de la gala se celebrará el 3 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en Riviera Maya, México y el 12 de febrero se dará a conocer la lista que tendrá 20 candidatas por categoría y en marzo se darán a conocer las cuatro finalistas de cada categoría. El cuento de las comadrejas, La Odisea de los Giles y Losteleshow Sonámbulos -de Paula Hernández-, son las representantes argentinas que aspiran al lauro de mejor film, publicó iberoamericano. Además, Campanella y Borensztein y Hernández compiten en terna de dirección, y la directora de Los Sonámbulos, junto a Borensztein y Eduardo Sacheri figuran en en el rubro guión.

Entre los actores se destacan Mercedes Morán (Araña), Érica Rivas (Los Sonámbulos), Graciela Borges (El cuento de las comadrejas), Peter Lanzani (4x4), Oscar Martínez (Tu me manques), Luis Brandoni (El cuento de las comadrejas) y Ricardo Darín (La Odisea de los Giles).

Por otro lado, Las buenas intenciones, de Mana García, y Ciegos, de Fernando Zuber, aparecen entre las óperas primas de ficción. Las postuladas por Argentina al Premio al Cine y Educación en Valores son Las buenas intenciones y Los adoptantes, de Daniel Gimelberg.

En el rubro Música Original están preseleccionados los argentinos Emilio Kauderer por El cuento de las comadrejas, y Federico Jusid por La Odisea de los Giles; en Montaje, Alejandro Carrillo Pavoni por La Odisea de los Giles, y Rosario Suárez por Los Sonámbulos. Por Dirección de Arte, Daniel Gimelberg por La Odisea de los Giles y Laura Caligiuri por ¡Muere, Monstruo, Muere!. Por Fotografía Iván Gierasinchuk por Los Sonámbulos, y Julián Apezteguía & Manuel Rebella por ¡Muere, Monstruo, Muere!; y en Sonido Lena Esquenazi por Monos, José Luis Díaz por El cuento de las comadrejas, y Martín Porta por La Odisea de los Giles.

En tanto, la grilla de documentales reconoce a los argentinos Flora no es un canto a la vida, de Iair Said; Los Knacks: Déjame en el pasado, de Mariano y Gabriel Nesci; y Método Livingston, de Sofía Mora; y entre los animados irrumpe El Patalarga, de Mercedes Moreira.

Las series de ficción comenzaron a ser reconocidas en 2017 con el Premio a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana y al año siguiente se incorporaron Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana. Este año, además, se incluyen dos nuevas categorías en los premios Platino: las de Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

De esta forma, los aspirantes a estar entre las cuatro finalistas de estos apartados son Apache: La vida de Carlos Tevez, El Marginal 3 y Monzón, la serie. Y en la categoría de Interpretación Protagonista están los intérpretes Paola Barrientos por El jardín de bronce; Nicolás Furtado por El Marginal 3 y Mauricio Paniagua, Jorge Román, y Carla Quevedo por Monzón, la serie.

En la categoría Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie ingresaron Gerardo Romano por El Marginal 3, Diego Cremonesi, Gustavo Garzón, Paloma Ker y Florencia Raggi por Monzón, la serie.

Entre las coproducciones aparecen Araña, del chileno Andrés Wood; Así habló el cambista, del uruguayo Federico Veiroj; El supremo manuscrito, de los paraguayos Jorge Díaz De Bedoya y Michael Kovich Jr.; Los tiburones, de la uruguaya Lucía Garibaldi; El hombre del futuro, del chileno Felipe Ríos; Mientras dure la guerra, del chileno afincado en España Alejandro Amenábar; y Monos, de Alejandro Landes, donde el argentino Alexis Dos Santos está postulado por el guión coescrito con Landes.

Argentina, con 201, es el país que más producciones presentó. Le siguen España (190), Brasil (138) y México (100).